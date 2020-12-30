Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") против оппозиционера Алексея Навального. Следователи подозревают блогера в растрате средств некоммерческих фондов.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко, по данным следствия, для нужд ряда организаций, в том числе Фонда борьбы с коррупцией, Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонда правового обеспечения граждан и других, собрали пожертвования в размере 588 млн рублей.
Средства "предназначались исключительно" на цели данных организаций, однако Навальный, выступая фактическим руководителем, потратил более 356 млн рублей "на личные цели", в том числе отдых и покупку имущества, утверждают в СК.
Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.
Комментарии
Да, уж, матерый мошенник! Чтобы опорочить вождя сам на кухне изготовил Новичек, сам себя отравил, но маненько не рассчитал и впал в кому на 18 дней... А затем, полетел в Германию на отдых, используя оказывается деньги ФБК (не Зимина, Чичваркина!!!), где продолжает отдыхать, но не отмечается у ФСИН! Ну мошенник, что с него взять!
Ну если убить не получилось, то теперь надеются запугать, чтобы он в Россию не возвращался.
простите, а Кеннеди случайно не он?
Когда уже на путена и ЕР дело возбудят? Мы им налоги платим для того чтобы они строили больницы и дороги, а они их пускают на личные нужды.
Оригинальный способ борьбы с оппозицией. Не убьем значит посадим, сам в лагере здохнит. На честную борьбу то ума не хватает
простите, а Кеннеди случайно не он?
Правильно "простите, а у Кеннеди случайно не он?" Фото и видео доказательств не сохранилось, либо они тщательно спрятаны ФБР, так что нельзя ничего исключать.
Мы им налоги платим для того чтобы они строили больницы и дороги, а они их пускают на личные нужды.
При этом если Навальному платят исключительно добровольно, то налоги принудительно.
Чтой -то радостных воплей сторонников и почитателей супермэна совсем не слышно.
Деньги то ваши!
Скрипали-"Новьичок"-ГРУ-Петров,Баширов.
Навальный-"Новьичок"-ФСБ-Кудрявцев и ещё семеро.
И ведь какое огромное количество умственно отсталых,не дружащих с реальностью людей, верящих что Путин травит своих "врагов" боевым армейским веществом группы "Новьичок" по английской классификации )) И всё мимо ) Одни неприятности )) Ох,либерда,либерда,как она тупа и продажна.
Что, карнавального в интерпол теперь объявят и будут требовать выдачи сбежавшей крысы ?
30.12.2020 11:23
- гость -
Это не умственно отсталые. Это религиозные фанатики секты "Свидетели Навального". Притом с ними спорить бесполезно, это все перерастает в холивары...
Надо их понять и простить... До нового года.....
А календарь 2021-го совпадает с 1937-ым...
Нелёгкие времена настают для либерды.По улицам начинают ходить переодетые Дедами Морозами и Снегурочками спецгруппы с гелями и пшикалками в мешках с подарками.И там же средства для уничтожения следов "Новьичка".Бийского производства.
>Навальный выпустил десятки расследований о незаконном обогащении и миллиардных растратах чиновниками в личных целях
>Уголовное дело возбуждено только одно - против Навального
Попросту травят всеми способами.
30.12.2020 11:01
- гость -
Маладец, но получишь по шапке - ибо гутаришь против своих хозяев - ежели деньги наши, то чего тогда не мы возбужаемся, а СКР?! Ась?
Олять голословные обвинения от СК. Где факты??
30.12.2020 11:23
- гость -
Ну ты-то умен, присосался и губишь страну вместе с братвой!
30.12.2020 11:37
- гость -
И там же средства для уничтожения следов "Новьичка".Бийского производства.
Да. Бийск теперь в тренде. Не зря там построили лучший вокзал в Сибири.
"Империя наносит ответный удар". Хищение денег фонда, значит должны быть заявления от его спонсоров
Невероятно, позвонил Лехе, он признался во всем!
Ошибка Путина в том,что он приказал травить врагов боевым ОВ группы" Новьичок"( по классификации англичан).А ведь можно было по старому,т.е. проверенным способом.Вон как бандеру в Мюнхене 60 лет назад.Распылили что-то перед носом, у того спазм дыхания,он и окочурился.А в организм ни капли не попало.А что, сердечная недостаточность она такая сердечная недостаточность.
Сейчас пойдут объявления в розыск,аресты.
Навальный собирал деньги для участия в выборах президента РФ.Хотя по закону его не будут даже регистрироваться, так как на его плечах две непогашенные судимости по коммерческим мошенничествам.
Они этими унылыми делами только окончательно дискридитируют свои правоохренительные органы.
Пыней уже детей пугают, как гитлером.