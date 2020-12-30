Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") против оппозиционера Алексея Навального. Следователи подозревают блогера в растрате средств некоммерческих фондов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко, по данным следствия, для нужд ряда организаций, в том числе Фонда борьбы с коррупцией, Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонда правового обеспечения граждан и других, собрали пожертвования в размере 588 млн рублей.

Средства "предназначались исключительно" на цели данных организаций, однако Навальный, выступая фактическим руководителем, потратил более 356 млн рублей "на личные цели", в том числе отдых и покупку имущества, утверждают в СК.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.