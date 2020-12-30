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Новости

Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве

, ИА "Амител"
По мнению следователей, он потратил на личные нужды деньги некоммерческих фондов
Фото: theins.ru

Фото: theins.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") против оппозиционера Алексея Навального. Следователи подозревают блогера в растрате средств некоммерческих фондов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко, по данным следствия, для нужд ряда организаций, в том числе Фонда борьбы с коррупцией, Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонда правового обеспечения граждан и других, собрали пожертвования в размере 588 млн рублей.

Средства "предназначались исключительно" на цели данных организаций, однако Навальный, выступая фактическим руководителем, потратил более 356 млн рублей "на личные цели", в том числе отдых и покупку имущества, утверждают в СК.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.12.2020 10:37
- гость -

Да, уж, матерый мошенник! Чтобы опорочить вождя сам на кухне изготовил Новичек, сам себя отравил, но маненько не рассчитал и впал в кому на 18 дней... А затем, полетел в Германию на отдых, используя оказывается деньги ФБК (не Зимина, Чичваркина!!!), где продолжает отдыхать, но не отмечается у ФСИН! Ну мошенник, что с него взять!

30.12.2020 10:39
- гость -

Ну если убить не получилось, то теперь надеются запугать, чтобы он в Россию не возвращался.

30.12.2020 10:41
- гость -

простите, а Кеннеди случайно не он?

30.12.2020 10:42
- гость -

Когда уже на путена и ЕР дело возбудят? Мы им налоги платим для того чтобы они строили больницы и дороги, а они их пускают на личные нужды.

30.12.2020 10:47
Гость

Оригинальный способ борьбы с оппозицией. Не убьем значит посадим, сам в лагере здохнит. На честную борьбу то ума не хватает

30.12.2020 10:47
- гость -

простите, а Кеннеди случайно не он?

Правильно "простите, а у Кеннеди случайно не он?" Фото и видео доказательств не сохранилось, либо они тщательно спрятаны ФБР, так что нельзя ничего исключать.

30.12.2020 10:52
- гость -

Мы им налоги платим для того чтобы они строили больницы и дороги, а они их пускают на личные нужды.

При этом если Навальному платят исключительно добровольно, то налоги принудительно.

30.12.2020 11:01
- гость -

Чтой -то радостных воплей сторонников и почитателей супермэна совсем не слышно.
Деньги то ваши!

30.12.2020 11:23
- гость -

Скрипали-"Новьичок"-ГРУ-Петров,Баширов.
Навальный-"Новьичок"-ФСБ-Кудрявцев и ещё семеро.
И ведь какое огромное количество умственно отсталых,не дружащих с реальностью людей, верящих что Путин травит своих "врагов" боевым армейским веществом группы "Новьичок" по английской классификации )) И всё мимо ) Одни неприятности )) Ох,либерда,либерда,как она тупа и продажна.

30.12.2020 11:26
- гость -

Что, карнавального в интерпол теперь объявят и будут требовать выдачи сбежавшей крысы ?

30.12.2020 11:29
Агрессивная Реальность

30.12.2020 11:23
- гость -

Это не умственно отсталые. Это религиозные фанатики секты "Свидетели Навального". Притом с ними спорить бесполезно, это все перерастает в холивары...

Надо их понять и простить... До нового года.....

30.12.2020 11:30
- гость -

А календарь 2021-го совпадает с 1937-ым...

30.12.2020 11:37
- гость -

Нелёгкие времена настают для либерды.По улицам начинают ходить переодетые Дедами Морозами и Снегурочками спецгруппы с гелями и пшикалками в мешках с подарками.И там же средства для уничтожения следов "Новьичка".Бийского производства.

30.12.2020 11:40
- гость -

>Навальный выпустил десятки расследований о незаконном обогащении и миллиардных растратах чиновниками в личных целях
>Уголовное дело возбуждено только одно - против Навального

Попросту травят всеми способами.

30.12.2020 11:45
- гость -

30.12.2020 11:01
- гость -

Маладец, но получишь по шапке - ибо гутаришь против своих хозяев - ежели деньги наши, то чего тогда не мы возбужаемся, а СКР?! Ась?

30.12.2020 11:46
- гость -

Олять голословные обвинения от СК. Где факты??

30.12.2020 11:47
- гость -

30.12.2020 11:23
- гость -

Ну ты-то умен, присосался и губишь страну вместе с братвой!

30.12.2020 11:51
- гость -

30.12.2020 11:37
- гость -
И там же средства для уничтожения следов "Новьичка".Бийского производства.

Да. Бийск теперь в тренде. Не зря там построили лучший вокзал в Сибири.

30.12.2020 11:56
Nemo

"Империя наносит ответный удар". Хищение денег фонда, значит должны быть заявления от его спонсоров

30.12.2020 12:00
Сергей

Невероятно, позвонил Лехе, он признался во всем!

30.12.2020 12:07
- гость -

Ошибка Путина в том,что он приказал травить врагов боевым ОВ группы" Новьичок"( по классификации англичан).А ведь можно было по старому,т.е. проверенным способом.Вон как бандеру в Мюнхене 60 лет назад.Распылили что-то перед носом, у того спазм дыхания,он и окочурился.А в организм ни капли не попало.А что, сердечная недостаточность она такая сердечная недостаточность.

30.12.2020 12:22
- гость -

Сейчас пойдут объявления в розыск,аресты.

30.12.2020 12:47
- гость -

Навальный собирал деньги для участия в выборах президента РФ.Хотя по закону его не будут даже регистрироваться, так как на его плечах две непогашенные судимости по коммерческим мошенничествам.

30.12.2020 13:10
Кудрявцев

Они этими унылыми делами только окончательно дискридитируют свои правоохренительные органы.
Пыней уже детей пугают, как гитлером.

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