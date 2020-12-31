Глава регионального отделения "СР" поздравил жителей края с Новым годом

Глава регионального отделения "Справедливой России" Александр Терентьев поздравил жителей Алтайского края с Новым годом.

"Позади год тяжелых испытаний и беспрецедентных вызовов. Пускай же Новый, 2021-й принесет нам надежду на лучшее, больше достижений и побед. Пусть он пройдет под знаком справедливости! А праздник будет наполнен весельем и добротой! Сибирского здоровья вам и вашим родным, счастья в семье, и пусть все, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется!" – пожелал депутат.

Ранее amic.ru писал о том, что Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Новым годом. Он отметил, что в следующем году город станет уютнее и современнее.