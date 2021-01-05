Автомобиль загорелся во дворе барнаульской многоэтажки

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о пожаре, который произошел у дома № 83 по ул. Власихинской. Обошлось без пострадавших.

Загорелся автомобиль Renault Logan. Сначала огонь тушили неравнодушные люди, а позже к месту происшествия приехали пожарные.

Потушить пожар удалось при помощи одного автомобиля спецтехники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее amic.ru писал о том, что на улице Островского в Барнауле загорелся автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. По информации очевидцев, причиной возгорания стало короткое замыкание. На месте инцидента работали пожарные.