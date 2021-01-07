Протестующие против итогов выборов в США захватили здание Капитолия в Вашингтоне

Сторонники президента США Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и устроили столкновение с полицией, чтобы сорвать утверждение итогов голосования.
Как пишет ТАСС, протестующие устроили митинг перед зданием в среду, 6 января. В итоге протестующим удалось пробраться в зал Конгресса, а сенаторов, которые в этот момент должны были утвердить итоги президентских выборов, эвакуировали из здания.
В результате столкновений с полицией пострадала одна женщина, которую доставили в больницу с огнестрельным ранением, где она скончалась. Для разгона протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ, а позднее власти приняли решение ввести войска Нацгвардии.
Напомним, что 15 декабря выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США. Байден получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Его конкурент, действующий президент от Республиканской партии Дональд Трамп, получил 232 голоса.
Комментарии
Да выгнали их уже давно, тормозите, амик)
ой. а где говорливые гости?
выдвинулись на помощь своим?
методичку не прислали? или денег?
Сами понимаете, кто в этом виноват.
Кто не скачет тот за Байдена?
Слава демократии!!!
Может самое время для референдума на Аляске?
Поможем братскому народу вернуться на родину!
Как-то совсем не демократично было убивать женщину...
Наш МИД высказал озабоченность по поводу происходящего? Или решили в кустах отсидеться?
действующий президент после нескольких часов колебаний дал добро на применение сил национальной гвардии. Трамп призвал митингующих разойтись с миром, хотя и не преминул отметить, что «понимает боль собравшихся, так как выборы были украдены».
вчера ушёл спать - и сразу началось интересное. а когда проснулся - всё уже кончилось, трамп все слил...Никакой надежды на этих пиндосов...или им печенек не подвезли?