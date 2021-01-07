Протестующие против итогов выборов в США захватили здание Капитолия в Вашингтоне

Сторонники президента США Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и устроили столкновение с полицией, чтобы сорвать утверждение итогов голосования.

Как пишет ТАСС, протестующие устроили митинг перед зданием в среду, 6 января. В итоге протестующим удалось пробраться в зал Конгресса, а сенаторов, которые в этот момент должны были утвердить итоги президентских выборов, эвакуировали из здания.

В результате столкновений с полицией пострадала одна женщина, которую доставили в больницу с огнестрельным ранением, где она скончалась. Для разгона протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ, а позднее власти приняли решение ввести войска Нацгвардии.

Напомним, что 15 декабря выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США. Байден получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Его конкурент, действующий президент от Республиканской партии Дональд Трамп, получил 232 голоса.