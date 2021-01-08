Антимасочников ищут в ночных клубах, магазинах и ресторанах Барнаула

В Барнауле в праздничные дни продолжаются проверки магазинов и точек общественного питания, сообщает сайт мэрии. Так, 5 января специалисты администрации Ленинского района и сотрудники полиции посетили девять заведений.

"Нарушений в части масочного режима и запрета на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных мероприятий не выявлено", – сказано в сообщении.

Рейды проходили и в ночных клубах, барах и ресторанах Индустриального района. Все заведения также работали без нарушений.

Зато в ходе проверки 18 объектов потребительского рынка (магазины, парикмахерские, торговые центры, салоны красоты, аптеки, банки и др.) выявлено нарушение масочного режима. Его не соблюдал посетитель одного из магазинов. В отношении горожанина составлен протокол об административном правонарушении.



В соответствии с законодательством нарушители могут быть предупреждены или заплатят административный штраф на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц – от 500 рублей до 1000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.