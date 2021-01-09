Барнаульский подросток попал в реанимацию из-за неисправной в доме печи

В Барнауле ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом. Как сообщает пресс-служба мэрии, 9 января в Барнауле три человека госпитализированы в результате отравления угарным газом. 12-летний ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным краевого МЧС, предварительная причина – закрытая заслонка печи. В управлении ГОЧС Барнаула напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при отапливании жилья. При возникновении пожара необходимо сообщить об этом по телефону "01", при использовании мобильной связи – "101" или "112".

Всего за время праздников в Алтайском крае от угарного газа и во время пожаров погибли 13 человек. Это рекордные цифры за многие годы.