"Строительный" вице-мэр Барнаула ушел в отставку

Заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев покинул должность по собственному желанию. Информацию об этом чиновник подтвердил порталу "Толк".

По словам Полежаева, он принял решение уйти в отставку в связи с поступлением предложения дальнейшего трудоустройства, от которого трудно было отказаться. Где именно продолжит работу уже бывший "строительный" вице-мэр, он не уточнил.

Полежаев подчеркнул, что он благодарен коллегам за совместный труд и надеется принести пользу родному городу в ином качестве.

Как ранее писал amic.ru, гендиректор строительной компании ООО "Сибинвест" Максим Полежаев был назначен на пост замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям в июле 2020 года.

Ранее этот пост занимал Сергей Демин, однако 16 марта Следственный комитет задержал его по подозрению в получении взятки в размере 2,6 млн рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой" и беспрепятственную приемку выполненных работ.

Следственный комитет подозревает Демина еще в одном преступном эпизоде: он позволил бывшему генеральному директору "Барнаулкапстроя" Александру Канакову оплатить отдых чиновника с супругой. Сам Канаков сделал это из карьерных соображений.