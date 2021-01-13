Обвиненный во взяточничестве экс-мэр Славгорода пытается обжаловать отставку

Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов еще раз попытался оспорить свою отставку, которая, по его мнению, была оформлена горсобранием депутатов незаконно. На данный момент он является обвиняемым по уголовному делу о получении взятки, что и привело к решению депутатского корпуса.

Как пишет ИА "Банкфакс", в карточке разбирательства по заявлению Горбунова о незаконности отставки есть информация о том, что на решение была подана апелляция, которая пока не зарегистрирована из-за недостатков в оформлении. Данную информацию подтвердил адвокат Омари Моисцрапишвили, который занимается защитой экс-мэра.

Как он объяснил, клиент не имел возможности устранить государственную пошлину, однако теперь она решена и вскоре может начаться процесс обжалования.

Напомним, что Горбунова задержали 29 мая 2020 года во время передачи ему двух миллионов рублей. Позднее он признался в получении еще нескольких взяток. 31 мая чиновнику предъявили обвинение, а уже в июне славгородские депутаты единогласно отправили его в отставку. В конце октября дело бывшего мэра передали в суд.