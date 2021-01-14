В Барнауле начали сносить главный снежный городок. Видео

На главной новогодней площадке Барнаула стартовали демонтажные работы. Ледовые фигуры, радовавшие барнаульцев и гостей города в новогодние праздники, сносят трактором.

Вскоре уберут и елку, которая вошла в топ-10 самых высоких в России. Движение транспорта по площади Сахарова планируют возобновить 17 января.

Как ранее писал amic.ru, установка городка обошлась мэрии в 16,7 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Власти объяснили, что 10,3 млн из общей суммы ушло на заготовку льда (в том числе для районных площадок). Средства также пошли на новогоднее оформление города: виньетки, украшения на столбы, светодиодные перетяжки.