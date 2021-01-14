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Новости

В Барнауле начали сносить главный снежный городок. Видео

, ИА "Амител"
Вскоре по участку возобновят движение транспорта

На главной новогодней площадке Барнаула стартовали демонтажные работы. Ледовые фигуры, радовавшие барнаульцев и гостей города в новогодние праздники, сносят трактором.

Вскоре уберут и елку, которая вошла в топ-10 самых высоких в России. Движение транспорта по площади Сахарова планируют возобновить 17 января.

Как ранее писал amic.ru, установка городка обошлась мэрии в 16,7 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Власти объяснили, что 10,3 млн из общей суммы ушло на заготовку льда (в том числе для районных площадок). Средства также пошли на новогоднее оформление города: виньетки, украшения на столбы, светодиодные перетяжки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.01.2021 09:53
- гость -

16,7 млн рублей под ковш трактора.
Когда уже будет принято волевое решение строить городок там, где не потребуется его убирать пока сам не растает?
Чем хуже например строить на Обском бульваре? Та-же Мало-Тобольская. там сейчас общепита настроили куда интереснее чем на пустой Сахарова.
На набережной Оби+речной вокзал. В конце концов в парке Юбилейный.

14.01.2021 10:43
- гость -

Чем быстрее снесут, тем крепче спать будут.

14.01.2021 11:07
- гость -

ну все, опять пробки на димитрова-папанке.

14.01.2021 11:15
- гость -

На льду Оби из льда Оби строить можно что хошь... Но 16 лямов перевести в лед это явное преступление

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