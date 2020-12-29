Барнаульская новогодняя елка вошла в топ-10 самых высоких в России

Алтайский край оказался на шестом месте в России по высоте главной новогодней елки, сообщает портал "ТурСтат".
Наиболее большое дерево оказалось в Сибири. В красноярском Татышев-парке поставили искусственную ель высотой 55 метров.
В тройку вошли Екатеринбург (50 метров) и Грозный (40 м). Пятерку замкнули Казань и Белгород (по 35 м).
Сразу три искусственных 32-метровых ели поделили 6-8 места. Это представители Барнаула, Махачкалы и Тулы. Замкнули топ-10 Калининград (30,5 м) и Владивосток (30 м).
Ранее amic.ru писал, что в число наиболее высоких в Сибирском федеральном округе вошли елки из Омска, Томска, Иркутска, Кемерова и Новосибирска.
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