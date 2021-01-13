Стало известно, когда откроют движение по площади Сахарова в Барнауле

Движение для автомобилей по площади Сахарова в Барнауле откроют 17 января. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

"Движение на участке пр. Социалистического (от ул. Молодежной до ул. Мерзликина) будет открыто с 20 часов 17 января", – говорится в сообщении.

Демонтаж новогоднего ледового городка на площади Сахарова начнут в четверг, 14 января.

Напомним, что в 2020 году на украшение Барнаула к Новому году выделили 16,7 млн рублей, из которых 10,3 млн ушло на заготовку льда, в том числе и районных площадок. Зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат объяснил возросшую стоимость украшения города установкой светового оформления – единственный пункт подготовки к празднику, который существенно изменился.