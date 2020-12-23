Четыре горки, не считая саней. Снежный городок на пл. Сахарова почти готов

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство новогоднего городка на площади Сахарова подходит к концу. Рабочие здесь вносят последние штрихи: убирают мусор и доделывают ледяной лабиринт. Художники закончили работу по созданию ледяных барельефов, в этом году на площади можно увидеть героев советских мультфильмов и символ наступающего года. Больших горок в этом году делать не стали, а установили четыре маленьких, которые уже радуют малышей. Кроме этого, вместо полюбившегося барнаульцам ледяного трона возле елки появились сани с оленем, на которых также можно сделать фото на память.

Из новшеств в этом году на площади установили светодиодные фигуры на столбах в виде бокалов, пять 35-метровых светодиодных перетяжек, а со стороны улицы Молодежной появился новый светящийся герб Барнаула. Стоимость установки городка обошлась городу в 16,7 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Власти объяснили, что 10,3 млн из общей суммы ушло на заготовку льда (в том числе для районных площадок).

Все работы по установке должны закончить к 25 декабря. Напомним, из-за антикоронавирусных ограничений народных гуляний и официального открытия городка в этом году не будет.