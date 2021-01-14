Алтайский край вошел в десятку регионов с самой доступной вакциной от ковида

Алтайский край включили в топ-10 регионов России с наиболее доступной массовой вакцинацией. Как пишет "Коммерсант", к таким выводам пришли эксперты Фонда "Петербургская политика".

Согласно результатам исследования, высокий уровень доступности наблюдается в Москве, Подмосковье, Сахалинской области, Ненецком и Чукотском автономном округах.

Средний уровень отметили в Алтайском крае, Санкт-Петербурге, Белгородской, Кемеровской и Курганской областях.

Еще в 11 регионах отметили низкую доступность, а в 14 – ограниченную. Республика Алтай вошла в число 50 регионов, где массовая вакцинация сейчас недоступна.

Ранее amic.ru писал о том, что с 28 декабря 2020 года в Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись населения на вакцинацию от коронавируса. Привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний. С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.