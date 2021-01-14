Девочка перебегала дорогу возле барнаульской мечети и попала под машину

53-летняя женщина на иномарке Honda Fit сбила подростка на улице Матросова в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". Авария произошла днем 14 января недалеко от дома № 165.

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили, что 14-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в городскую больницу № 1. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что женщина погибла в результате аварии на трассе Барнаул – Бийск. ДТП произошло на 271-м километре Чуйского тракта.