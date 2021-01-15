Барнаульские автомобилисты поймали пьяного гонщика на "Газели"

В Барнауле осудили 55-летнего мужчину, который сел за руль в нетрезвом виде. Задержать его помогли неравнодушные автомобилисты.

Мужчина в нетрезвом виде сел за руль "Газели" в июне 2020 года. Он нарушал правила дорожного движения, и два водителя, которые увидели это, решили перекрыть ему дорогу своими машинами.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД провели освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения и обнаружили наличие абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого воздуха в размере 1,473 мг/л", – рассказали в региональной прокуратуре.

Любителя нетрезвой езды приговорили к 200 часам исправительных работ и лишили прав на два года.

Ранее amic.ru писал о том, что пьяный водитель пытался уйти от погони и снес столб в Барнауле.