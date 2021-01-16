БК "Барнаул" приглашает болельщиков на первый домашний матч 2021 года

Барнаульских любителей баскетбола приглашают на первый домашний матч БК "Барнаул" в 2021 году. Поединок Суперлиги-2 чемпионата России против "Чебоксарских Ястребов" пройдет в субботу, 16 января, в спорткомплексе "Победа".

Напомним, сейчас в турнирной таблице "Барнаул" и "Ястребы" располагаются по соседству. Алтайские баскетболисты занимают вторую строку, "Ястребы" идут на третьем месте. В матче первого круга "Барнаул" выиграл в Чебоксарах в упорной борьбе со счетом 68:67.

Болельщики смогут посетить игру при соблюдении всех норм безопасности. В частности, обязательно наличие защитной маски и перчаток. Также при входе в СК "Победа" у всех измерят температуру.

Матч начнется в 17 часов. Бесплатные билеты можно получить при входе на арену в порядке живой очереди.