Почти 130 снегоуборочных машин будут работать на дорогах Барнаула 16 и 17 января

В выходные дни, 16 и 17 января, дороги и тротуары Барнаула будут очищать от снега до 128 единиц зимней спецтехники в сутки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Там также отметили, что в ночь на 16 января в краевом центре работало 127 снегоуборочных машин, 44 из которых – наемные. В вывозе снега задействовали комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.

Уточняется, что работы проходили на проспектах Ленина, Калинина, Космонавтов, площадях Баварина, Сахарова, Спартак-2, а также на участках улиц Шевченко, Димитрова, Кутузова, Попова, Малахова, Деповской, Советской Армии, Павловского тракта и других.