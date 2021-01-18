Российский депутат согласился на поединок с бывшим бойцом UFC

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Проводников отреагировал на вызов, который ему бросил бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинов.

"Узнал, что мне бросил вызов боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Я готов провести с ним бой. Принимаю его вызов. Пусть говорит, где, когда, во сколько, и мы проведем бой", – заявил Проводников в беседе с ТАСС.

Напомним, 16 января Багаутинов взял верх над Олегом Личковахом в рамках совместного турнира организации Brave и бойцовского клуба "Крепость", прошедшего в Красной поляне, Сочи. После победы он бросил вызов экс-чемпиону мира по боксу Проводникову.

Руслан Проводников был чемпионом мира по боксу, по версии Всемирной боксерской организации (WBO), в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг). За профессиональную карьеру Проводников провел 30 боев и одержал 25 побед, в том числе 18 – нокаутом.