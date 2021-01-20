Помещение караоке-клуба продают в Барнауле по цене элитной квартиры

Фото: avito.ru

В Барнауле продают помещение караоке-клуба "Джем", расположенное по адресу ул. Шумакова, 59. Объявление разместили на сайте Avito.

Агентство, занимающееся продажей объекта, уточняет, что заведение расположено на круглосуточно охраняемой и освещаемой территории, включающей в себя асфальтированную парковку и разворотную площадку для общественного транспорта.

Помещение кафе оборудовано системой видеонаблюдения в зонах разгрузки и внутри здания, туалетными комнатами. К зданию подведены отопление, водоснабжение, телефонная линия и интернет.

Владелец предлагает приобрести объект за 14,6 млн рублей, что примерно соответствует цене элитной четырехкомнатной квартиры. Часть оборудования включена в стоимость, уточняет автор объявления.

Ранее amic.ru писал, что объявление о продаже фермы, расположенной на Иконниковом острове у места слияния рек Бия и Катунь, появилось на сайте Avito. По словам владельца, остров площадью 1400 га расположен в 9 км от Бийска и в 45 км от Белокурихи.