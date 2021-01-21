Волейболистки "Алтай-АГАУ" обыграли "Ангару"

Волейболистки "Алтай-АГАУ" уверенно выиграли на своей площадке. Пятый тур высшей лиги "Б" чемпионата России среди женщин стартовал в Барнауле 20 января. В первой встрече алтайские волейболистки выиграли у иркутской "Ангары" со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:20).

Барнаульские девушки занимают третье место в турнирной таблице.

Следующий матч "Алтай-АГАУ" проведет в четверг, 21 января, против лидера турнира – омской "Оми-СибГУОР". Игра состоится в спортзале Алтайского училища олимпийского резерва. Начало в 18:00.