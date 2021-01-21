Родные погибших алтайских солдат будут добиваться для Шамсутдинова пожизненного срока

Родные убитых срочником Рамилем Шамсутдиновым военнослужащих остались недовольны приговором и собираются добиваться пожизненного срока для стрелка. По словам Сергея Куропова, отца погибшего солдата из Алтайского края Анатолия Куропова, у родственников пострадавших есть общий адвокат, который будет подавать апелляцию и настаивать на ужесточении наказания.

Как отметил Куропов в разговоре с ИА "Толк", их семья не получала никаких средств от Шамсутдинова и его родственников в качестве денежной компенсации.

Другой алтайский срочник Александр Эрлих, который стал свидетелем стрельбы в воинской части и уцелел, также заявил, что хотел бы для Шамсутдинова пожизненного срока.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров. Еще двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края.

21 января суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье, к 24,5 года заключения в колонии строгого режима. Семьям погибших присудили компенсации по полтора миллиона рублей.