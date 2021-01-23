Жительница Барнаула хотела продать гараж и осталась без денег

Жительница Барнаула хотела продать гараж, но наткнулась на мошенников и осталась без денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

59-летняя горожанка разместила в интернете объявление о продаже недвижимости. Вскоре ей позвонила потенциальная покупательница и предложила внести задаток в размере 50 тысяч рублей.

"Жительница Барнаула проследовала в банкомат, где под диктовку незнакомки осуществила несколько операций. После чего с ее банковского счета были сняты денежные средства в сумме 50 тысяч рублей", – рассказали в полиции.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищут.