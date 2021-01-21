Водитель сбил 15-летнего барнаульца и скрылся с места ДТП

Водителя, который совершил наезд на подростка и скрылся с места ДТП, разыскивают в Барнауле. Инцидент произошел около 8 утра 21 января в районе дома № 104 на улице Балтийской.
Как пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую автоинспекцию, мальчик 15 лет переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль марки Mercedes темного цвета. Подростку оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Полиция просит жителей города, которые имеют какую-либо информацию о происшествии, сообщить в группу розыска ОБДПС ГИБДД УМВД России по Барнаулу по телефону 393-605 либо в дежурную часть по телефону 391-090.
Напомним, что 20 января около 07:50 на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула автомобиль сбил 11-летнего мальчика. После ДТП водитель скрылся с места происшествия и сейчас его также разыскивают правоохранители.
Комментарии
сцыкуны какие-то одни ездят по дорогам - набедокурил и бежать сразу...
Вот это жесть. Слабонервным не смотреть...
21.01.2021 15:15
Гость
Да вообще, мясо, кровь, кишки. Как жив то остался....
"Сбил" конечно не уместное слово, но соприкосновение было.
где тег жесть?
В Интерпол надо розыск подавать, уйдет ведь особо опасный...
Без должного понимания опасности многие водители и пешеходы.
срочно перекрывайте границу в казахию! он явно туда гонит.
а если серьезно, что ему будет? там максимум легкие телесные. за это штраф. еще штраф за непропуск.
зато найдет стотыщпятьсот свидетелей, что дорожное покрытие не отвечает нормам госта, поэтому не смог остановиться. поэтому иск к дорожникам. еще и в плюсе может казаться.
одни сплошные плюсы...
Водителя не оправдываю, но где и кого он сбил?