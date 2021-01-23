Жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск после кафе "Грани Алтая". Две иномарки после столкновения выкинуло на обочину дороги.

Согласно сообщениям очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул", предположительно, в аварии есть пострадавшие. На месте работают сотрудники полиции. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, днем 23 января в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись пять или шесть автомобилей. Авария обошлась без пострадавших. Проезд по участку дороги оказался временно перекрыт.