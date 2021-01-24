Погибли три человека. Стали известны подробности ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск

В ГИБДД Новосибирской области рассказали подробности ДТП, которое произошло в Черепановском районе – недалеко от комплекса "Грань Алтая". Инцидент случился в субботу днем, 23 января.

По предварительным данным, 31-летняя женщина двигалась за рулем Hyundai в сторону Барнаула и при обгоне грузовика не успела закончить маневр. Легковушка лоб в лоб столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП на месте погибли предполагаемая виновница аварии и ее 32-летняя пассажирка. В больнице скончался 40-летний пассажир джипа. Кроме того, травмы получил еще один пассажир Hyundai и водитель внедорожника.