Прокуратура возбудила дело после аварий на ТЭЦ в Алтайском крае

Прокуратура возбудила дело против МУП "ЯТЭК" в Яровом после многочисленных жалоб на понижение температуры в квартирах в связи с авариями на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС.

Славгородский межрайонный прокурор Денис Носков уточнил, что аналогичная ситуация в Яровом возникает ежегодно.

"Вновь произошла ситуация, когда МУП не обеспечило нормативный температурный режим. В период сильных морозов в январе этого года граждане начали вновь обращаться в прокуратуру из-за температуры воздуха в квартирах не выше плюс 14 градусов, – уточнил Носков. – Речь идет о квартале с большим количеством многоквартирных домов. Ситуация обусловлена серией аварий на ТЭЦ, в результате которых жителям не смогли выдать температуру теплоносителя, необходимую для прогрева".

По его словам, ведомство направило директору предприятия требование принять меры, чтобы отопительный сезон прошел в штатном режиме. Кроме того, его обязали выполнить перерасчет платы за отопление в период, когда жители замерзали.

Ранее amic.ru писал, что два котла вышли из строя на Яровской ТЭЦ 8 и 10 января. На одном из них повредилась электрическая часть, а на другом – теплотехническая. При этом в ведомстве уточнили, что из-за морозов начать ремонт удалось только 10 января. Последствия аварии круглосуточно устраняли три бригады специалистов, а из-за поломки задвижки теплосети, которая запала при запуске уже исправного оборудования, ремонт завершили лишь утром 12 января.

По поручению губернатора глава алтайского Минстроя и профильные специалисты проинспектировали организацию теплоснабжения в Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом.

По итогам инспекции, Томенко подчеркнул, что проблемы в теплоснабжении в муниципалитетах связаны в том числе и с недостаточным контролем со стороны местной власти. В частности, Камень-на-Оби и Яровое не получили паспортов готовности к отопительному сезону.