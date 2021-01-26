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Прокуратура возбудила дело после аварий на ТЭЦ в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Муниципальное предприятие уличили в нарушении нормативов
Фото: alt-prom.ru

Фото: alt-prom.ru

Прокуратура возбудила дело против МУП "ЯТЭК" в Яровом после многочисленных жалоб на понижение температуры в квартирах в связи с авариями на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС.

Славгородский межрайонный прокурор Денис Носков уточнил, что аналогичная ситуация в Яровом возникает ежегодно.

"Вновь произошла ситуация, когда МУП не обеспечило нормативный температурный режим. В период сильных морозов в январе этого года граждане начали вновь обращаться в прокуратуру из-за температуры воздуха в квартирах не выше плюс 14 градусов, – уточнил Носков. – Речь идет о квартале с большим количеством многоквартирных домов. Ситуация обусловлена серией аварий на ТЭЦ, в результате которых жителям не смогли выдать температуру теплоносителя, необходимую для прогрева".

По его словам, ведомство направило директору предприятия требование принять меры, чтобы отопительный сезон прошел в штатном режиме. Кроме того, его обязали выполнить перерасчет платы за отопление в период, когда жители замерзали.

Ранее amic.ru писал, что два котла вышли из строя на Яровской ТЭЦ 8 и 10 января. На одном из них повредилась электрическая часть, а на другом – теплотехническая. При этом в ведомстве уточнили, что из-за морозов начать ремонт удалось только 10 января. Последствия аварии круглосуточно устраняли три бригады специалистов, а из-за поломки задвижки теплосети, которая запала при запуске уже исправного оборудования, ремонт завершили лишь утром 12 января.

По поручению губернатора глава алтайского Минстроя и профильные специалисты проинспектировали организацию теплоснабжения в Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом.

По итогам инспекции, Томенко подчеркнул, что проблемы в теплоснабжении в муниципалитетах связаны в том числе и с недостаточным контролем со стороны местной власти. В частности, Камень-на-Оби и Яровое не получили паспортов готовности к отопительному сезону.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.01.2021 13:17
Fkt

да как так то? и дела возбуждены, и проверки идут. Почему же тепла нет. Наверно потому что проверки теплей в квартире не делают. Может финансирование объекта поможет?

26.01.2021 13:26
Житель

Не. Поможет, когда депутаты будут отвечать перед избирателями или избиратели спрашивать с депутатов.
Тут весна на пороге, прокуратура займется уборкой снега, предписания будет писать
Обычная жизнь )))

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