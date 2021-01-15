Глава алтайского Минстроя проверил, как отапливают Славгород

Глава регионального Минстроя Иван Гилев инспектировал работу котельных №10, 8 и 13, а также посетил несколько домов и учреждений в Славгороде. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"К сожалению, технологические сбои в работе котельного оборудования происходят, но есть и другие аспекты, напрямую влияющие на температуру в квартирах. Например, неспособность внутридомовых систем отопления обеспечить требуемые параметры теплоносителя", – отметил министр.

Гилев подчеркнул, что важное значение имеет подготовка внутридомовых систем. Управляющим компаниям и собственникам нужно надлежащим образом проводить эту работу.

Напомним, что сбои в работе котельной в Славгороде произошли во время новогодних праздников. Как утверждают местные власти, на подачу тепла это никак не повлияло. Виктор Томенко поручил главе регионального Минстроя разобраться с проблемами.

Ранее amic.ru писал о том, что Иван Гилев по поручению губернатора проинспектировал котельные № 29 и 44 в Камне-на-Оби, в работе которых в новогодние праздники произошли технологические сбои.