Виктор Томенко обратил внимание глав районов на проблемы с отоплением

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел аппаратное совещание по вопросам обеспечения теплоснабжения населения, на котором заслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые по поручению губернатора провели проверки в Камне-на-Оби, Славгороде и Яровом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Томенко подчеркнул, что проблемы в теплоснабжении в муниципалитетах связаны, в частности, с недостаточным контролем со стороны местной власти. В частности, Камень-на-Оби и Яровое не получили паспортов готовности к отопительному сезону.

"Где тонко, там и рвется. Они потому и не получили, что готовности не было, — констатировал Томенко. — Славгород у нас с паспортом готовности, поэтому там больших нарушений в работе котельной выявлено не было".

Например, в Каменском районе депутаты долго не могли определиться с кандидатурой главы района, что не могло не отразиться на качестве управления. Томенко выразил надежду, что в связи с решением этого вопроса ситуация стабилизируется.

Губернатор призвал чиновников поддерживать связь с населением по различным каналам, а в случае возникновения сложных ситуаций, разговаривать с жителями, которые в них оказались.

"Если уже случилось событие какое-то и температура начала падать, необходимо находиться с людьми в постоянной связи, чтобы отслеживать динамику. Необходима система поквартирных обходов, получения обратной связи, — заявил Томенко. — Все перебои с теплоснабжением подразумевают, что люди у нас за услугу платят. Это ответственность со стороны местных властей, они должны контролировать этот вопрос: нет услуги — нет платы. Эти моменты должны быть учтены".

Глава Алтайского края также обратил внимание на необходимость поддерживать нормальное функционирование теплосетей, так как далеко не все жалобы связаны со сбоями в работе ТЭЦ и котельных. Например, есть замерзающие подъезды, в которых срезаны батареи, а также иные проблемы с доставкой тепла конечному потребителю.

Как ранее писал amic.ru, сразу несколько аварий на котельных произошло в городе Камне-на-Оби в первый день нового года. Первый новогодний подарок ждал каменцев в 5 утра 1 января: на котельной № 44 прекратилась углеподача. Почти через пять часов – к 09:40 – работу котельной удалось восстановить.

Следующая авария произошла в 09:00, также 1 января. Из-за поломки системы шлакозолоудаления остановилась 29-я, крупнейшая котельная города. Во время ликвидации аварии выявились сбои в работе электрооборудования, также не запускался поддув и сетевой насос. Рабочим удалось запустить котельную в 14:20. А в 14:40 произошла еще одна поломка ШЗУ – слетел ролик.

Затем два котла вышли из строя на Яровской ТЭЦ 8 и 10 января. На одном из них повредилась электрическая часть, а на другом – теплотехническая. При этом в ведомстве уточнили, что из-за морозов начать ремонт удалось только 10 января. Последствия аварии круглосуточно устраняли три бригады специалистов, а из-за поломки задвижки теплосети, которая запала при запуске уже исправного оборудования, ремонт завершили лишь утром 12 января.

По поручению губернатора глава алтайского Минстроя и профильные специалисты проинспектировали организацию теплоснабжения в Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом.