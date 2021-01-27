Водителей предупреждают о сильной метели на федеральной трассе в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видео с трассы Барнаул – Рубцовск. Из-за метели на дороге почти нулевая видимость.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями во избежание дорожно-транспортных происшествий и заторных ситуаций Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами", – предупредили в отделе пропаганды ГИБДД.

Ранее amic.ru сообщал о жестком ДТП, которое произошло днем 27 января на трассе между Барнаулом и Бийском. В результате столкновения двух автомобилей погибла женщина-водитель одного из них. Причины аварии устанавливает полиция.