"В их интересах". Застройщикам Барнаула предложат оплатить работы по снижению сейсмичности

Работы по снижению нормативной сейсмичности, из-за которой в Барнауле жилье может подорожать минимум на 30%, придется оплачивать строительным компаниям. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 27 января. Он также отметил, что пока девелоперы будут добиваться изменения строительных нормативов, в регионе может быть введен мораторий на новые правила.

Нормы на паузу

Нормы сейсмичности пересмотрели для российских регионов летом 2020 года. В Алтайском крае для Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска расчетную сейсмичность увеличили с 6 до 7 баллов. По оценкам экспертов, в зависимости от технологии и этажности один балл "сейсмики" добавляет 25-30% к себестоимости работ. Однако девелоперы ранее сообщили amic.ru: из-за того, что в Барнауле еще плохие грунты, возводить дома придется с учетом 8 баллов.

Министр строительства отметил, что сейчас ведомство ведет работу по "откату" к прежним нормативам.

"Сегодня учетом тех исследований, которые проводил АлтайТИСИз (Алтайский трест инженерно-строительных изысканий, – прим. ред.), мы говорим о том, что все-таки нужно еще раз пересмотреть эти показатели, уточнить сейсмичность. Мы ведем переговоры, обсуждения с федеральным Минстроем. Наиболее вероятно, что для нас отложат введение этих норм и предложат провести детальное сейсмическое районирование определенных территорий, например, для Барнаула. Нужно будет провести эту работу с соответствующими институтами, благо исследовательская база есть. В летнее время возможны дополнительные работы будут проводиться", – говорит Иван Гилев.

Однако источник финансирования этих работ пока не обсуждался. Но министр предположил, что будут привлекать строительную отрасль: "Это в их интересах, чтобы провести работу".

Для остальных населенных пунктов, где детальное сейсмическое районирование делать не планируют (работа дорогая, а объемы строительства не такие, как в Барнауле), снижать нормативы возможно для каждой конкретной площадки.

"За пределами Барнаула, если сейсмика будет сохранена, то наиболее целесообразный способ – проводить сейсмическое микрорайонирование, то есть изучение сейсмики под конкретной строительной площадкой. На основе грунтов и существующих карт сейсмичности определяют конкретный показатель для этого места и либо привязывают какой-то типовой проект, либо разрабатывают новый. Проектировщики будут сейсмику учитывать", – объясняет Гилев.

Почему повысили сейсмичность?

Федеральные эксперты решили, что в Алтайском крае за последние несколько лет вырос риск разрушительных землетрясений. Поэтому все дома, школы и детсады должны выдерживать подземные толчки в 7 и даже 8 баллов. Однако в АлтайТИСИз amic.ru рассказали, что такие предположения не имеют доказательной базы: перед изменением нормативной сейсмичности никаких геологических исследований в регионе не проводили, все делали "из кабинета".

"Авторы заимствовали математическую модель, используемую в ряде зарубежных стран, и применили ее на территорию России. Недостаток сведений о геологической изученности нашей страны был восполнен исследованиями, проводимыми на территории других государств, имеющих сходные с Россией инженерно-геологические характеристики грунтов. Но такое заимствование приводит к погрешностям", – объясняет руководитель АлтайТИСИз Евгений Горлов.

По оценке специалистов института, чтобы провести детальное сейсмическое районирование в Барнауле и подготовить первичные данные, уйдет минимум 3-4 месяца. А в целом на исследование потребуется год-полтора.