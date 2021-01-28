БК "Барнаул" проиграл "Металлургу"

Баскетболисты клуба "Барнаул" в упорной борьбе уступили в Магнитогорске. Очередной матч Суперлиги-2 чемпионата России против местного "Металлурга" состоялся в среду, 27 января, и завершился поражением алтайских баскетболистов со счетом 69:74 (12:16, 26:17, 15:18, 16:23).

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Дмитрий Злобин, который набрал 17 очков и сделал 11 подборов. Новичок алтайского клуба Даниил Синегубов провел на площадке 13 минут и успел набрать 8 очков.

Команда Евгения Горева занимает в турнирной таблице второе место вслед за "Тамбовом". В следующем туре, 30 января, "Барнаул" на выезде сыграет против челябинского "Челбаскета".