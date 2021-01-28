162 единицы снегоуборочной техники будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 января

162 спецмашины, в том числе 69 наемных, будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 29 января. В работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики, сообщили в мэрии.

"Сегодня ночью планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Калинина, площади Баварина, участков улиц Димитрова, Молодежной, Северо-Западной, Аванесова, Мерзликина, Покровской, Власихинской, Попова, Г. Исакова, Юрина, 2-й Северо-Западной, А. Петрова, Змеиногорского и Павловского трактов", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня днем на улицах краевого центра работало порядка 80 снегоуборочных машин. Еще 138 человек работали вручную – они очищали подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки.