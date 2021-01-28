Автобус сбил пенсионерку напротив рынка в Барнауле

Пассажирский автобус совершил наезд на пешехода в районе перекрестка улиц Малахова и Сухэ-Батора в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла вечером 28 января рядом с рынком "Янтарный". По словам очевидца, пожилая женщина пыталась перебежать дорогу.

"Нас четыре человека было там рядом, скорую вызывали. А было так: загорелся красный, и бабушка попыталась быстренько пробежать", – рассказал барнаулец.

Ранее amic.ru писал, что автомобиль сбил четырехлетнюю девочку, которую везла на санках мать.