Алтайская полиция призвала жителей региона не участвовать в незаконных митингах

ГУ МВД по Алтайскому краю напомнило жителям региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства. Поводом стала подготовка сторонников Алексея Навального к очередной незаконной акции, которая намечена на 31 января.

В полциии подчеркнули, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. За подобные действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

"Полиция обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой проконтролировать досуг своих детей и уберечь их от негативного влияния интернет-ресурсов, которые содержат призывы к участию в несанкционированных акциях. Помните о том, что нельзя исключать возможных провокаций со стороны организаторов такого рода мероприятий, в результате которых могут пострадать подростки. Необходимо провести разъяснительные беседы с детьми и оградить их от необдуманных действий", — говорится в сообщении.

Как уже сообщал amic.ru, несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли 23 января по всей стране. По данным алтайской полиции, в в Барнауле по всему городу в акции приняли участие 2 тыс. человек. Колонна участников двинулась "гулять" по проспекту Ленина от площади Советов до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в правоохранителей, после чего начались задержания. По данным сервиса "ОВД-Инфо", всего в Алтайском крае задержали 29 человек.

Позже губернатор Виктор Томенко, комментируя прошедшую в крае акцию, назвал события "незначительными социальными волнениями".