Мошенники украли у жительницы Барнаула баллы с бонусной карты спортивного магазина

Жительница Барнаула рассказала о том, что неизвестные списали с ее карты спортивного магазина бонусы. На горячей линии девушке помочь не смогли.

"Покупали в ноябре сноуборды у них, в декабре начислили нам бонусы обещанные. Мы запланировали потратить их после новогодних праздников. Проходят праздники, открываем приложение и видим, что все наши бонусы списаны в разные дни разными суммами. Естественно, мы об этих покупках ничего не знаем", – написала подписчица сообщества Barnaul 22.

На горячей линии девушке рассказали, что списания проходили из разных городов. Кроме того, списывались бонусы в будущем – 06.06.2021. После звонка на горячую линию вся информация о списаниях из личного кабинета пропала.