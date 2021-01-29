Мошенники украли у жительницы Барнаула баллы с бонусной карты спортивного магазина

Жительница Барнаула рассказала о том, что неизвестные списали с ее карты спортивного магазина бонусы. На горячей линии девушке помочь не смогли.
"Покупали в ноябре сноуборды у них, в декабре начислили нам бонусы обещанные. Мы запланировали потратить их после новогодних праздников. Проходят праздники, открываем приложение и видим, что все наши бонусы списаны в разные дни разными суммами. Естественно, мы об этих покупках ничего не знаем", – написала подписчица сообщества Barnaul 22.
На горячей линии девушке рассказали, что списания проходили из разных городов. Кроме того, списывались бонусы в будущем – 06.06.2021. После звонка на горячую линию вся информация о списаниях из личного кабинета пропала.
Комментарии
скорее всего это никакой не злой умысел, а баг
Это злой умысел, так же было с бонусами Эльдорадо. подменили номер телефона, почту и фио. поменяли пароль и списали 2500 бонусов. Всё, чем мне смогли помочь - это восстановить доступ к личному кабинету, после чего я и узнал, что в городе Пермь по моей бонусной карте купили телефон. Если поискать - на просторах интернета продают данные бонусных карт на разные магазины... долго. Вообще мошенников (подозреваю это сотрудники эльдорадо) интересуют карты с большим количеством бонусов. И еще в техподдержке после долгих боданий мне сказали что у меня был слишкой простой пароль... Хотя при регистрации есть требования к паролю, и при несоблюдении его невозможно установить.
Бонусы - это юридически не деньги, поэтому никаких последствий для мошенников (сотрудников магазина) не будет