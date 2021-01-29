122 единицы снегоуборочной техники выведут на дороги Барнаула в ночь на 30 января

В ночь с 29 на 30 января на дороги Барнаула выведут 122 единицы техники для уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Снег планируют убирать с проспектов Социалистического, Красноармейского, Коммунаров, участков улиц Димитрова, Молодежной, 6-й Нагорной, Ляпидевского, Попова, Гущина, Чеглецова, Лесокирзаводской, Остров Кораблик, Бехтерева, Юрина.

В выходные на улицах города будут работать до 152 единиц снегоуборочной техники.

"Обращаем внимание, что на локаторе системы Глонасс отображаются только машины МБУ "Автодорстрой" с включенной системой зажигания. Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга", — отметили в мэрии.