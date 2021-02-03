Краевой суд признал незаконным увольнение мэра Славгорода

Алтайский краевой суд признал, что процедура увольнения экс-главы Славгорода Сергея Горбунова проведена с нарушениями. Об этом сообщает "Банкфакс".

Адвокат бывшего мэра Омари Моисцрапишвили уточнил, что это "открывает определенные возможности для дальнейших действий", однако конкретный план они с подзащитным еще не обсуждали. По его словам, для Горбунова это сейчас не первостепенно.

Напомним, что Горбунова задержали 29 мая 2020 года во время передачи ему двух миллионов рублей. Позднее он признался в получении еще нескольких взяток.

31 мая чиновнику предъявили обвинение, а уже в июне славгородские депутаты единогласно отправили его в отставку. В конце октября дело бывшего мэра передали в суд.