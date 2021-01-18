Навального задержали в Москве, и России снова грозят санкциями

Известный российский борец с коррупцией Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево сразу после прилета в Москву, сообщает "Коммерсант".
Задержание уже осудили главы МИД стран Балтии. Министры иностранных дел Латвии (Эдгарс Ринкевич), Литвы (Габриелюс Ландсбергис) и Эстонии (Урмас Рейнсалу) выступили с призывом к Евросоюзу ввести новые санкции против России.
"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения, – говорится в совместном заявлении. – Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией".
Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.
Позднее ФСИН России обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы отменить условный срок.
В карточке дела в качестве обоснования значится "неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления". Дело зарегистрировано в суде 11 января.
Навальный заявил в Twitter, что претензии у ведомства возникли в конце декабря 2020 года. ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники "Шарите", где блогер проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров и должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.
При этом пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш тогда заявила, что ФСИН, зная, что Навальный находится на лечении в Германии, предписала явиться к инспектору на следующий день.
Комментарии
ФСИН выполняет свою работу, а западенцы вмешиваются во внутренние дела суверенного государства.
"Известный российский борец с коррупцией Алексей Навальный" ни какой он не борец с коррупцией, он сам мошенник и аферист.
Доложите уровень неинтересности данного персонажа.
лехаим с низкого старта уже в начале своей трудовой деятельности юристом начал мошенническим образом обделывать свои денежные хозяйственные делишки("бизнес" на лесе и косметике).Что может хуже для общества,когда юрист обогащается таким способом?Толпы молодёжи ринутся в юристы чтобы воровать деньги у кампаний.Вовремя не остановили...
Навальный и его дружок Волков были завербованы на стажировке в Йельском университете
Лёха кремлёвский проект, вместе с ВВП они дурят запад.
Надо поставить условие:не снимут предыдущие санкции-посадим персонажа на 10 лет,а не на пять как запланировано.
Скока кремлеботов сразу налетело 😂😂😂
Кто его двигает, кто холит и лелеет, т.е., защищает, заступается и лечит, кто встречается с ним - того это и проект.
Навальный = Джинджич
Лёха тайно посещал ленинградскую секцию дзюдо, именно поэтому у него много денег.
18.01.2021 08:26
- гость -
А Вы то что попу рвете из-за санкций? Вас то санкции каким боком касаются? Вы тоже из кремлевской своры?
В сеть слили переговоры Джинджича с ив роше, а ив роше как известно - масонская ложа, они там препуции младенцев едят, а противостоит им сам сэр Берл Лазар!
Джинджич приде, порядок наведе!
А что по этому поводу говорят вендик,альбац,шендерович и юлька латынина?Надо сходить по маленькому на эхо Москвы.
Там адвоката на отрез пускать с ним отказались, это походу не задержание, а похищение по беспределу!!!!! В ролике всё хорошо видно который снимали на этом перформансе.
Ха-ха три раза. Старосты могучих чухонских хуторов потребовали! Какой уровень "политика и борца", такой уровень и заступников. Маленькие, но вонючие клопы.
Вовчик агонизирует, а страдать от санций придётся всем россиянам.
Они молчат, они ждут указивок от Джинджича, а тому некогда - он в Йеле младенцев кушает.
Не во Внуково а в Шереметьево. Со спецом внуково то подзакрыли, вот как ссутся то его коекто.
Пока Путина хаят на западе и топят за анального, буду голосовать за Путина. А анальный провокатор. Читать подготовленный материал и управлять страной такой как РФ ему не по зубам. Только скудоумные люди верят ему, а коррупция была у нас всегда. Только не сажали раньше ни кого.
Это ещё шаман Габышев не выехал. Как выедет, так кто-то умрёт со страха.
Сделайте с этим пИТУХОМ что нидь до конца. Он и лабусня должны быть на задворках политики так как не являются самостоятельными субьектами.
По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь
Все народные богатства, такие как алюминий, газ, нефть отданы иностранным компаниям. Многие люди обречены не дожить до пенсии. Навальный виноват?
Алексей Навальный задержан в аэропорту Внуково
Только, чтобы было меньше вопросов, самолет с ним посадили в Шереметьево!))))
18.01.2021 08:51
Гость
Пока Путина хаят на западе и топят за анального, буду голосовать за Путина.
------------------
Может тебе возраст выхода на пенсию повысить до 80 лет, ЖКХ до 20 тысяч за месяц, и дней 10 в СИЗО подержать за отсутствие маски, чтобы начал думать троль?
18.01.2021 08:51
Гость
буду голосовать за Путина.
-------
У Путина рейтинг 0, скоро будет минус 68%.
В камеру к уркам его, головой в парашу и задницей наружу. Этот "электорат" научит его Родину любить.
Какое еще отношение может быть к уроду, который призывает ввести санкции против своей страны. Прекрасно осознавая, что на верхушку власти они не подействуют, а ударят по простому народу
18.01.2021 09:03
Какое еще отношение может быть к уроду, который призывает ввести санкции против своей страны.
-----------
А тот то не призывает, а делает всё, чтобы ввели санкции, того как назовем?
Горожанин дело говорит! Его и его семью научили Родину любить и алёшку научат.
Джинджич не пройдёт!
Какое еще отношение может быть к уроду, который призывает ввести санкции против своей страны.
-----------
Ты опять всё перепутал. Навальный предлагает ввести санкции против путина, за то, что путин ввёл санкции против России.
Теперь понятно?
18.01.2021 08:58
- гость -
1) Может тебе возраст выхода на пенсию повысить до 80 лет...
2)... дней 10 в СИЗО подержать за отсутствие маски
______________________________
1) Разве не это Навальный это предлагал в 2012? У хомяков память короткая на такие вещи.
2) 14 дней надо держать.
18.01.2021 08:58
- гость -
Тролль мама твоя. Которая, кстати, первая виновата в том, что подняли пенсионный возраст, работая в черную и воруя у гос-ва. Твоя же мама способствовала развалу Союза и переходу на рыночную экономику, Жвачки и кондомов ей захотелось, а теперь у вас кто то виноват, в том, что на рынке растут цены? В России нет большей беды, чем население этой страны. Все хотят как в европе, но платить налоги как в европе не хотят. За выписанный штраф, геем оказывается сотрудник ГИБДД, а не тот кто нарушил. Получить не полагающееся пособия,так вообще гордость у людей после этого. Да и новальный ваш, такой же...
09.18
Границы открыты, вас никто не держит.
18.01.2021 09:09
- гость -
Ты опять всё перепутал. Навальный предлагает ввести санкции против путина, за то, что путин ввёл санкции против России.
________________________________-
*facepalm* Люди, у которых размер мозга с грецкий орех, откуда вы лезете?
Вы бы хоть в гугл заглянули, прежде чем утверждать то чего не знаете,
Раздражают наращивальцы ногтей и курьеры, которые считают, что способны управлять гос-ом, играть в футбол, победить короновирус. В действительности же эти люди выживают от калыма до калыма, от пивнушки до пивнушки, но почему то считают себя полноценными членами общества.
18.01.2021 09:18
- гость -
Все хотят как в европе, но платить налоги как в европе не хотят.
А нас налог на минимальную ЗП уже 43% сразу, потом кщё 20% НДСа в магазе отдашь! Где ты видел такой налог в европе на минимальную зарплату?!?!?!?!
09:06
----------------------
А тот то не призывает, а делает всё, чтобы ввели санкции... )))Пиши исчё )))
18.01.2021 08:45
- гость -
Вовчик агонизирует, а страдать от санций придётся всем россиянам.
Лишь бы вам под Киевом хорошо было, а мы пострадаем
Не пора ли правительство РФ задерживать за постоянное повышение цен буквально на Всё.И на повышение пенсионного возраста и за разваленные заводы и фабрики более чем во времена ВОВ.
Мопсики за стенкой свободно и демократичненько одновременно завыли в унисон )
Похоже Навальный наш будующий президент, власти активно накачивают его силой.
И до эстонннского рейнслау сразу дошло )))
09.29
Это представители сферы услуг, если они есть, то значит их профессия востребована. Чем они хуже пьяного клоуна, который работает на заводе производящем чугунную стружку?
18.01.2021 09:30
- гость -
А нас налог на минимальную ЗП уже 43%
обоснуй
а то у меня почему-то 33,08% получается
А мне вообще пофигу на санкции, ведь у меня есть Крым. Рвану в июне туда, пузо греть и пофиг на все санкции! Можно с картой или лучше обналичить?
Кремлеботы сегодня дополнительную пайку получили?
"Может тебе возраст выхода на пенсию повысить до 80 лет, ЖКХ до 20 тысяч за месяц, и дней 10 в СИЗО подержать за отсутствие маски, чтобы начал думать троль?"
Оне ахфицеры в пагонах...на службе. Спецконтингент работающий по методичкам.
Это не просто недоразвитый гражданин, это чуваки на службе, отрабатывают з/п, понося
в инете.
Обычные чудаки на букву "М", так кажется называл таких наш земляк Шукшин Василий Макарович.
По последним исследованиям последствий после коронавируса, у многих переболевших наблюдается снижение когнитивных способностей.
Так как у любителей Путина и его банды, с когнитивными функциями и так всё было плохо, а сейчас прямо таки катастрофа, судя по комментариям.
А как всё начиналось: тополь санкций не боится, не смешите мои искандеры, санкции только на пользу. А теперь крики с пеной у рта - нинада санкций!!!!!!!!!1
Забавно наблюдать.
18.01.2021 09:50
АБОРИГЕН
Так как у любителей Путина и его банды, с когнитивными функциями и так всё было плохо
Нуу, не так плохо как у любителей Навального. Там отсутствие когнитивных функций - норма.
18.01.2021 09:59
- гость -
А вот и подтверждение. Никто ведь за язык не тянул. Мда.
Какая разница в каком аэропорту и на каком пограничном пункте его задержали:вывели через служебный вход и отвезли в городское отделение полиции.
18.01.2021 09:43
- гость -
обоснуй
а то у меня почему-то 33,08% получается
ПФР - 22%
ФСС - 2.9%
ФОМС - 5.2%
НДФЛ - 13%
Любая покупка - + НДС 20%
Против малоизвестного блогера было задействовано сотни, если не тысячи сотрудников многих служб. Был парализован аэропорт Внуково, пассажиры самолетов были подвергнуты опасности при перенаправлении их в Шереметьево. Задержание по делу, которое ЕСПЧ признало незаконным, страной которая член этого органа говорит только о панике власти. Так бояться одного человека просто не прилично...
Судя по первым комментариям, поварята Пригожина уже были на низком старте.
Ведь можем, когда захотим!
Абориген, вы же полупрофессиональный тролль. Причём дешёвый, региональный. Вам ли рассуждать и оценивать?
дуня,ты представляешь что такое еспч?
Ну что нищий край?! вам дает шанс Ходорковский заработать 1000 баксов, если угадаете по что скажет Песков о Навальном. У Аборигена шансов больше чем у остальных, он специалист по Навальному. А теперь бегом писать варианты. УУУУ
18.01.2021 10:03
- гость -
Да не поварята они, а преступники матерые, поддерживающие беззаконие и клевещущие на Алексея, не боясь кстати двушечки по новому закону о клевете...
Вчера фабрика троллей не работала, тишина была в комментах везде. Сегодня как по команде на всех ресурсах тявкают
"навальнизм" - проблема психики а не политики
18.01.2021 10:12
- гость -
_клевещущие на Алексея_
Не в защиту кремлеботов, но вы почитайте статейку на навальныйком от 25 декабря, и посмотрите видео, снятое Соболь в квартире 37. Двушечка то Алексею светит.
18.01.2021 10:02
- гость -
ПФР - 22%
ФСС - 2.9%
ФОМС - 5.2%
НДФЛ - 13%
Любая покупка - + НДС 20%
правильно ли я понимаю что ты тупо сложил вышеозначенные проценты )))
Бузову в президенты!
собаке(навальному) - собачью будку.
на свежем воздухе здоровым будет.
Навальный один против чекистской хунты путина!
18.01.2021 10:23
- гость -
Именно защищаешь эту шпану!