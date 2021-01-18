Понедельник, 18 Январь, 10:36

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,55
€ 89,25
-4°


3568209 +0
Обь
-11см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива" Коронавирус на Алтае
Новости

Навального задержали в Москве, и России снова грозят санкциями

, ИА "Амител"
Страны Балтии совместно призвали Евросоюз к мерам против Кремля
Алексей Навальный / Фото: instagram.com/navalny

Алексей Навальный / Фото: instagram.com/navalny

Известный российский борец с коррупцией Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево сразу после прилета в Москву, сообщает "Коммерсант".

Задержание уже осудили главы МИД стран Балтии. Министры иностранных дел Латвии (Эдгарс Ринкевич), Литвы (Габриелюс Ландсбергис) и Эстонии (Урмас Рейнсалу) выступили с призывом к Евросоюзу ввести новые санкции против России.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения, – говорится в совместном заявлении. – Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией".

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

Позднее ФСИН России обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы отменить условный срок.

В карточке дела в качестве обоснования значится "неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления". Дело зарегистрировано в суде 11 января.

Навальный заявил в Twitter, что претензии у ведомства возникли в конце декабря 2020 года. ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники "Шарите", где блогер проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров и должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.

При этом пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш тогда заявила, что ФСИН, зная, что Навальный находится на лечении в Германии, предписала явиться к инспектору на следующий день.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.01.2021 08:15
друк

ФСИН выполняет свою работу, а западенцы вмешиваются во внутренние дела суверенного государства.
"Известный российский борец с коррупцией Алексей Навальный" ни какой он не борец с коррупцией, он сам мошенник и аферист.

18.01.2021 08:18
- гость -

Доложите уровень неинтересности данного персонажа.

18.01.2021 08:22
- гость -

лехаим с низкого старта уже в начале своей трудовой деятельности юристом начал мошенническим образом обделывать свои денежные хозяйственные делишки("бизнес" на лесе и косметике).Что может хуже для общества,когда юрист обогащается таким способом?Толпы молодёжи ринутся в юристы чтобы воровать деньги у кампаний.Вовремя не остановили...

18.01.2021 08:23
Не первый

Навальный и его дружок Волков были завербованы на стажировке в Йельском университете

18.01.2021 08:26
- гость -

Лёха кремлёвский проект, вместе с ВВП они дурят запад.

18.01.2021 08:26
- гость -

Надо поставить условие:не снимут предыдущие санкции-посадим персонажа на 10 лет,а не на пять как запланировано.

18.01.2021 08:28
- гость -

Скока кремлеботов сразу налетело &#128514;&#128514;&#128514;

18.01.2021 08:31
- гость -

Кто его двигает, кто холит и лелеет, т.е., защищает, заступается и лечит, кто встречается с ним - того это и проект.
Навальный = Джинджич

18.01.2021 08:31
- гость -

Лёха тайно посещал ленинградскую секцию дзюдо, именно поэтому у него много денег.

18.01.2021 08:32
- гость -


18.01.2021 08:26
- гость -
А Вы то что попу рвете из-за санкций? Вас то санкции каким боком касаются? Вы тоже из кремлевской своры?

18.01.2021 08:37
- гость -

В сеть слили переговоры Джинджича с ив роше, а ив роше как известно - масонская ложа, они там препуции младенцев едят, а противостоит им сам сэр Берл Лазар!

18.01.2021 08:42
- гость -

Джинджич приде, порядок наведе!

18.01.2021 08:42
- гость -

А что по этому поводу говорят вендик,альбац,шендерович и юлька латынина?Надо сходить по маленькому на эхо Москвы.

18.01.2021 08:44
- гость -

Там адвоката на отрез пускать с ним отказались, это походу не задержание, а похищение по беспределу!!!!! В ролике всё хорошо видно который снимали на этом перформансе.

18.01.2021 08:45
- гость -

Ха-ха три раза. Старосты могучих чухонских хуторов потребовали! Какой уровень "политика и борца", такой уровень и заступников. Маленькие, но вонючие клопы.

18.01.2021 08:45
- гость -

Вовчик агонизирует, а страдать от санций придётся всем россиянам.

18.01.2021 08:45
- гость -

Они молчат, они ждут указивок от Джинджича, а тому некогда - он в Йеле младенцев кушает.

18.01.2021 08:46
- гость -

Не во Внуково а в Шереметьево. Со спецом внуково то подзакрыли, вот как ссутся то его коекто.

18.01.2021 08:51
Гость

Пока Путина хаят на западе и топят за анального, буду голосовать за Путина. А анальный провокатор. Читать подготовленный материал и управлять страной такой как РФ ему не по зубам. Только скудоумные люди верят ему, а коррупция была у нас всегда. Только не сажали раньше ни кого.

18.01.2021 08:53
- гость -

Это ещё шаман Габышев не выехал. Как выедет, так кто-то умрёт со страха.

18.01.2021 08:54
Док

Сделайте с этим пИТУХОМ что нидь до конца. Он и лабусня должны быть на задворках политики так как не являются самостоятельными субьектами.

18.01.2021 08:56
- гость -

По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь

18.01.2021 08:57
Гость

Все народные богатства, такие как алюминий, газ, нефть отданы иностранным компаниям. Многие люди обречены не дожить до пенсии. Навальный виноват?

18.01.2021 08:57
- гость -

Алексей Навальный задержан в аэропорту Внуково
Только, чтобы было меньше вопросов, самолет с ним посадили в Шереметьево!))))

18.01.2021 08:58
- гость -

18.01.2021 08:51
Гость
Пока Путина хаят на западе и топят за анального, буду голосовать за Путина.
------------------
Может тебе возраст выхода на пенсию повысить до 80 лет, ЖКХ до 20 тысяч за месяц, и дней 10 в СИЗО подержать за отсутствие маски, чтобы начал думать троль?

18.01.2021 09:02
- гость -

18.01.2021 08:51
Гость
буду голосовать за Путина.
-------
У Путина рейтинг 0, скоро будет минус 68%.

18.01.2021 09:03
Горожанин

В камеру к уркам его, головой в парашу и задницей наружу. Этот "электорат" научит его Родину любить.
Какое еще отношение может быть к уроду, который призывает ввести санкции против своей страны. Прекрасно осознавая, что на верхушку власти они не подействуют, а ударят по простому народу

18.01.2021 09:06
- гость -

18.01.2021 09:03
Какое еще отношение может быть к уроду, который призывает ввести санкции против своей страны.
-----------
А тот то не призывает, а делает всё, чтобы ввели санкции, того как назовем?

18.01.2021 09:08
- гость -

Горожанин дело говорит! Его и его семью научили Родину любить и алёшку научат.
Джинджич не пройдёт!

18.01.2021 09:09
- гость -

Какое еще отношение может быть к уроду, который призывает ввести санкции против своей страны.
-----------
Ты опять всё перепутал. Навальный предлагает ввести санкции против путина, за то, что путин ввёл санкции против России.

Теперь понятно?

18.01.2021 09:18
- гость -


18.01.2021 08:58
- гость -
1) Может тебе возраст выхода на пенсию повысить до 80 лет...
2)... дней 10 в СИЗО подержать за отсутствие маски
______________________________

1) Разве не это Навальный это предлагал в 2012? У хомяков память короткая на такие вещи.
2) 14 дней надо держать.

18.01.2021 09:18
- гость -


18.01.2021 08:58
- гость -
Тролль мама твоя. Которая, кстати, первая виновата в том, что подняли пенсионный возраст, работая в черную и воруя у гос-ва. Твоя же мама способствовала развалу Союза и переходу на рыночную экономику, Жвачки и кондомов ей захотелось, а теперь у вас кто то виноват, в том, что на рынке растут цены? В России нет большей беды, чем население этой страны. Все хотят как в европе, но платить налоги как в европе не хотят. За выписанный штраф, геем оказывается сотрудник ГИБДД, а не тот кто нарушил. Получить не полагающееся пособия,так вообще гордость у людей после этого. Да и новальный ваш, такой же...

18.01.2021 09:23
- гость -

09.18
Границы открыты, вас никто не держит.

18.01.2021 09:26
- гость -


18.01.2021 09:09
- гость -
Ты опять всё перепутал. Навальный предлагает ввести санкции против путина, за то, что путин ввёл санкции против России.

________________________________-

*facepalm* Люди, у которых размер мозга с грецкий орех, откуда вы лезете?
Вы бы хоть в гугл заглянули, прежде чем утверждать то чего не знаете,

18.01.2021 09:29
- гость -

Раздражают наращивальцы ногтей и курьеры, которые считают, что способны управлять гос-ом, играть в футбол, победить короновирус. В действительности же эти люди выживают от калыма до калыма, от пивнушки до пивнушки, но почему то считают себя полноценными членами общества.

18.01.2021 09:30
- гость -

18.01.2021 09:18
- гость -
Все хотят как в европе, но платить налоги как в европе не хотят.

А нас налог на минимальную ЗП уже 43% сразу, потом кщё 20% НДСа в магазе отдашь! Где ты видел такой налог в европе на минимальную зарплату?!?!?!?!

18.01.2021 09:35
- гость -

09:06
----------------------
А тот то не призывает, а делает всё, чтобы ввели санкции... )))Пиши исчё )))

18.01.2021 09:36
- гость -

18.01.2021 08:45
- гость -
Вовчик агонизирует, а страдать от санций придётся всем россиянам.

Лишь бы вам под Киевом хорошо было, а мы пострадаем

18.01.2021 09:36
игорь инюшин

Не пора ли правительство РФ задерживать за постоянное повышение цен буквально на Всё.И на повышение пенсионного возраста и за разваленные заводы и фабрики более чем во времена ВОВ.

18.01.2021 09:37
- гость -

Мопсики за стенкой свободно и демократичненько одновременно завыли в унисон )

18.01.2021 09:38
- гость -

Похоже Навальный наш будующий президент, власти активно накачивают его силой.

18.01.2021 09:39
- гость -

И до эстонннского рейнслау сразу дошло )))

18.01.2021 09:40
- гость -

09.29
Это представители сферы услуг, если они есть, то значит их профессия востребована. Чем они хуже пьяного клоуна, который работает на заводе производящем чугунную стружку?

18.01.2021 09:43
- гость -

18.01.2021 09:30
- гость -

А нас налог на минимальную ЗП уже 43%

обоснуй
а то у меня почему-то 33,08% получается

18.01.2021 09:45
- гость -

А мне вообще пофигу на санкции, ведь у меня есть Крым. Рвану в июне туда, пузо греть и пофиг на все санкции! Можно с картой или лучше обналичить?

18.01.2021 09:48
ППКошмариков

Кремлеботы сегодня дополнительную пайку получили?

18.01.2021 09:49
- гость -

"Может тебе возраст выхода на пенсию повысить до 80 лет, ЖКХ до 20 тысяч за месяц, и дней 10 в СИЗО подержать за отсутствие маски, чтобы начал думать троль?"

Оне ахфицеры в пагонах...на службе. Спецконтингент работающий по методичкам.
Это не просто недоразвитый гражданин, это чуваки на службе, отрабатывают з/п, понося
в инете.
Обычные чудаки на букву "М", так кажется называл таких наш земляк Шукшин Василий Макарович.

18.01.2021 09:50
АБОРИГЕН

По последним исследованиям последствий после коронавируса, у многих переболевших наблюдается снижение когнитивных способностей.
Так как у любителей Путина и его банды, с когнитивными функциями и так всё было плохо, а сейчас прямо таки катастрофа, судя по комментариям.

18.01.2021 09:57
- гость -

А как всё начиналось: тополь санкций не боится, не смешите мои искандеры, санкции только на пользу. А теперь крики с пеной у рта - нинада санкций!!!!!!!!!1
Забавно наблюдать.

18.01.2021 09:59
- гость -


18.01.2021 09:50
АБОРИГЕН
Так как у любителей Путина и его банды, с когнитивными функциями и так всё было плохо

Нуу, не так плохо как у любителей Навального. Там отсутствие когнитивных функций - норма.

18.01.2021 10:00
АБОРИГЕН

18.01.2021 09:59
- гость -
А вот и подтверждение. Никто ведь за язык не тянул. Мда.

18.01.2021 10:02
- гость -

Какая разница в каком аэропорту и на каком пограничном пункте его задержали:вывели через служебный вход и отвезли в городское отделение полиции.

18.01.2021 10:02
- гость -

18.01.2021 09:43
- гость -
обоснуй
а то у меня почему-то 33,08% получается

ПФР - 22%
ФСС - 2.9%
ФОМС - 5.2%
НДФЛ - 13%

Любая покупка - + НДС 20%

18.01.2021 10:03
- гость -

Против малоизвестного блогера было задействовано сотни, если не тысячи сотрудников многих служб. Был парализован аэропорт Внуково, пассажиры самолетов были подвергнуты опасности при перенаправлении их в Шереметьево. Задержание по делу, которое ЕСПЧ признало незаконным, страной которая член этого органа говорит только о панике власти. Так бояться одного человека просто не прилично...

18.01.2021 10:03
- гость -

Судя по первым комментариям, поварята Пригожина уже были на низком старте.
Ведь можем, когда захотим!

18.01.2021 10:08
Аборигену

Абориген, вы же полупрофессиональный тролль. Причём дешёвый, региональный. Вам ли рассуждать и оценивать?

18.01.2021 10:09
- гость -

дуня,ты представляешь что такое еспч?

18.01.2021 10:12
- гость -

Ну что нищий край?! вам дает шанс Ходорковский заработать 1000 баксов, если угадаете по что скажет Песков о Навальном. У Аборигена шансов больше чем у остальных, он специалист по Навальному. А теперь бегом писать варианты. УУУУ

18.01.2021 10:12
- гость -

18.01.2021 10:03
- гость -

Да не поварята они, а преступники матерые, поддерживающие беззаконие и клевещущие на Алексея, не боясь кстати двушечки по новому закону о клевете...

18.01.2021 10:16
Георгий

Вчера фабрика троллей не работала, тишина была в комментах везде. Сегодня как по команде на всех ресурсах тявкают

18.01.2021 10:22
М

"навальнизм" - проблема психики а не политики

18.01.2021 10:23
- гость -

18.01.2021 10:12
- гость -
_клевещущие на Алексея_

Не в защиту кремлеботов, но вы почитайте статейку на навальныйком от 25 декабря, и посмотрите видео, снятое Соболь в квартире 37. Двушечка то Алексею светит.

18.01.2021 10:24
- гость -

18.01.2021 10:02
- гость -

ПФР - 22%
ФСС - 2.9%
ФОМС - 5.2%
НДФЛ - 13%

Любая покупка - + НДС 20%

правильно ли я понимаю что ты тупо сложил вышеозначенные проценты )))


18.01.2021 10:27
- гость -

Бузову в президенты!

18.01.2021 10:28
- гость -

собаке(навальному) - собачью будку.
на свежем воздухе здоровым будет.

18.01.2021 10:29
Коренной житель АК

Навальный один против чекистской хунты путина!

18.01.2021 10:34
- гость -

18.01.2021 10:23
- гость -

Именно защищаешь эту шпану!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
10:28
29 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
10:15
Карьера в гору. Как за несколько месяцев стать востребованным специалистом 0
10:02
Барнаульцам ограничили водоснабжение из-за коммунальной аварии 0
09:53
Житель Алтайского края перевел деньги на "безопасный счет" и лишился 235 тысяч рублей 0
09:39
Режиссер "Последнего богатыря" снимает триллер в Горном Алтае 1
09:27
В Барнауле открыли движение транспорта по площади Сахарова 0
09:15
Что нельзя делать в Крещенский сочельник и как гадать на суженого 2
09:03
Доктор Мясников сообщил "плохие новости" лысеющим людям 1
08:48
"Вот это море тут". В Барнауле затопило улицу Малахова 4
08:33
13 человек получили паралич лицевых нервов после вакцинации от коронавируса 13
08:18
Приходя, не гасите свет: кому и почему выгоден формальный суд БСК и мэрии Барнаула 2
08:07
Навального задержали в Москве, и России снова грозят санкциями 67
07:45
Сибиряк получил реальный срок за то, что заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 4
07:29
Какао оказывает полезное влияние на работу мозга 1
07:07
Жительница Барнаула пожаловалась на кондуктора, который оскорблял пассажиров автобуса 8
06:49
Два человека погибли в результате аварии на трассе Барнаул – Новосибирск 4
06:27
Гран-при "Кинотавра" могут назвать в честь Бориса Грачевского 0
06:05
До +3 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 января 0
23:33
Такой день. Холод в сельской больнице и жесткое ДТП в центре Барнаула 0
22:39
Российский врач спас ребенка от смерти в самолете 8
21:35
Американский журналист рассказал, в чем сила русских 2
20:28
Российский сухогруз затонул у берегов Турции 4
19:40
"Куда смотрят власти?" Жители алтайского села пожаловались на холод в больнице 2
19:13
Российская вакцина для профилактики коронавируса может вступить в оборот в марте 2021 2
18:45
Скончался герой Советского Союза Николай Антошкин 1
18:17
Автомобиль Росгвардии провалился в канаву в Барнауле 3
17:48
Некоторые приложения для смартфонов могут содержать в себе опасный вирус 0
17:06
Россиянка распространяет в соцсетях сообщение о чипировании через вакцинацию 14
16:40
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах на большей территории России 3
16:10
Грузовик опрокинулся на бок на трассе в Алтайском крае 1
15:45
Эксперт рассказал, кому из россиян будут платить пенсию 30 тысяч рублей 2
15:16
Волна скидок на продукты ожидает россиян в ближайшее время 8
14:52
Буйные подростки разломали горку в одном из дворов Рубцовска 5
14:28
Доктор Мясников назвал главную ошибку при лечении коронавируса дома 6
13:50
Игра в снежки у памятника на Украине закончилась поножовщиной 6
13:12
Мужчина с ножом и топором ограбил магазин в Алтайском крае 4
12:45
Барнаулец потерял 22 тысячи рублей, "купив" снегоход у мошенников 1
12:14
Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула 3
11:37
15 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае 5
11:09
Трое пациентов с коронавирусом скончались в Республике Алтай 0
10:39
На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорбления людей без антител к COVID-19 24
10:07
Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в центре Барнаула 5
09:39
Минцифры проведет эксперимент по замене водительских прав на QR-коды 9
09:09
Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести 9
08:39
В Барнауле восстановят парк "Юбилейный" на президентский грант 33
08:11
Эксперт рассказал, как открыть примерзшую дверь в автомобиле 0
07:40
Одни ухабы да ямы. Барнаульцы жалуются на нечищеные новые дороги 17
07:07
Проекты НКО из Алтайского края выиграли гранты президента на сумму свыше 30 млн 1
06:32
Этот кот сломался, несите другого. Фотоподборка о странностях наших питомцев 3
06:01
До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 17 января 1
23:50
Такой день. Жалобы на бийский роддом и нападение на медиков в Барнауле 1
23:13
В России создали тест, выявляющий коронавирус за полтора часа 3
22:47
Инвалида обвиняют в убийстве 25-летнего жителя Алтайского края 2
22:11
Умер глава группы компаний Ротшильдов 4
21:44
Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами 0
21:09
В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом 4
20:42
"Он был счастлив". Водитель насмерть сбил собаку в Алтайском крае 16
20:17
Ферму на острове с верблюдами и павлинами продают под Бийском 1
19:46
Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Бийске 0
19:13
В Горном Алтае третий день ищут пропавшего подростка 0
18:39
Подозреваемого в убийстве редактора СМИ задержали 3
18:13
+6°С и метели. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
17:39
Главного редактора СМИ убили в собственной квартире в Рязани 1
17:15
Еще три человека с коронавирусом умерли в Горном Алтае 0
16:58
Милонов усомнился в получении духовного опыта во время купания на Крещение 2
16:28
В Алтайском крае грузовик сбил пешехода во время обгона. Видео 4
15:53
Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:24
"Нервотрепка ого-го какая!" Пациентки бийского роддома пожаловались на плохие условия 1
14:48
Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от коронавируса в России 2
14:20
37 мест для купания на Крещение оборудуют в Алтайском крае 0
13:47
Российский режиссер снимет первый эпизод сериала по игре The Last of Us 0
13:15
Пьяный похоронный агент напал на бригаду скорой помощи в Барнауле 1
12:44
Семья Хабиба Нурмагомедова считает, что боец сможет выйти еще на один бой 5
12:15
Почти 130 снегоуборочных машин будут работать на дорогах Барнаула 16 и 17 января 6
11:43
Эксперт раскрыл сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19 0
11:11
Барнаулец украл горнолыжные брюки из магазина и попался полиции 1
10:40
200 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 5
10:11
На алтайской трассе полностью сгорел микроавтобус 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.