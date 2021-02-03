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Алексею Навальному заменили условный срок на реальный

, ИА "Амител"
Оппозиционер проведет в колонии 2,8 года
Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

По решению суда условный срок Алексею Навальному заменили на реальный. Дни проведенные под домашним арестом ему зачтут.

"Три с половиной года колонии общего режима. Зачесть срок, проведённый под домашним арестом", — сказала судья. 

С учетом времени проведенного под домашним арестом Навальный проведет в колонии общего режима  2 года 8 месяцев. До вступления приговора в силу оппозиционер останется под арестом.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после его возвращения из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления. На следующий день после ареста в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили под арест.

Уже после задержания оппозиционера в Москве на его YouTube-канале появилось еще одно видео. В нем Навальный рассказал об огромном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Видео набрало уже больше 100 млн просмотров. Власти информацию о связи Владимира Путина с дворцом отрицают. Друг президента Аркадий Ротенберг позднее заявил, что именно он является хозяином дворца. 

Общественность отреагировала на задержание Навального "прогулками" которые состоялись во многих годах России 23 и 31 января. Самые масштабные акции прошли в центральной России. В Барнауле 23 января, по данным МВД, на митинг в краевой столице собралось две тысячи человек. Но корреспонденту amic.ru, который был на месте событий, один из полицейских сообщил, что численность шествия составила не менее трех тысяч. Повторная акция в краевой столице собрала меньше участников, а правоохранители при задержаниях использовали автомобили с надписью "Медслужба". Объяснить этот факт силовики не смогли

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.02.2021 01:16
Ig Ma_yandex

вот и славненько, подозрительно одно как он туда рвался.

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