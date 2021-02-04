Около 100 жителей алтайского села остались без воды и вынуждены топить снег

Около 100 жителей алтайского села Косиха уже более двух недель остаются без воды. Чтобы добыть себе воду, людям приходиться топить снег.

Как пишет барнаулец Алексей Линник на своей странице в Facebook, местная администрация не может решить проблему с обеспечением водой жителей улицы Боровой. Причиной чрезвычайной ситуации стали сильные морозы, из-за которых нарушилось водоснабжение. При этом самим жителям власти обещают решить проблему водоснабжения только к середине лета 2021 года.

А пока сельчане вынуждены ждать водовоз, который использует для подвоза воды бочку, ранее применяемую для откачки жидких отходов в сельском хозяйстве. При этом машина приезжает не по расписанию, а якобы тогда, когда водитель захочет. Тех, кого это не устраивает, приходится добывать воду самостоятельно – растапливая дома снег.