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Вынесен приговор по делу доведения до суицида следователя из Барнаула

, ИА "Амител"
Бывшую начальницу погибшей девушки признали виновной
Фото: kazanpress.ru

Фото: kazanpress.ru

Экс-руководителя следственного отдела полиции Лангепаса Дилару Муртазину признали виновной в доведении до самоубийства 27-летней следовательницы, которую перевели в Ханты-Мансийский автономный округ из Алтайского края. Об этом сообщает "Банкфакс".

Суд приговорил Муртазину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, ей запретили ближайшие шесть лет занимать определенные должности, в том числе связанные с исполнением функций представителя власти.

Следователи доказали, что бывшая начальница систематически "высказывала недовольство работой подчиненной, публично оскорбляла ее как профессионала и умышленно отказывала ей в переводе в другой отдел".

Напомним, летом 2018 года девушку нашли мертвой в следственном отделе по Лангепасу. Рядом находилась записка, в которой следовательница просила винить в смерти Муртазину.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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