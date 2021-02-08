В России придумали новые ограничения для водки

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил сделать доступ к алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов сложнее. По его мнению, такой товар стоит запретить к продаже в обычных магазинах.
Как передает RT, свою идею Хамзаев направил в письме главе Минпромторга Денису Мантурову. Общественный деятель считает, что торговые площадки с крепким алкоголем исполняют рекламную функцию, а бутылки в том числе видят и дети, которые приходят с родителями за покупками.
По этой причине право на торговлю крепким алкоголем следует оставить только для специализированных магазинов, отмечает член Общественной палаты.
Напомним, Хамзаев возглавляет движение "Трезвая Россия" и регулярно выступает против алкоголя в той или иной форме. В декабре он предложил запретить детское шампанское как пропаганду алкоголизма среди несовершеннолетних, в ноябре – продажу спиртного 1 и 2 января, а в сентябре и вовсе ограничить реализацию алкоголя во время новогодних праздников.
Комментарии
На детей влияет нищета родителей, а не это вот ваше все.
Насвай свой запрещайте в своих аулах, а к нам не лезьте!
Нищий ты наш. Водочку перестаньте употреблять. Смотришь, и деньги появятся.
На прошлой неделе «Новая газета» рассказала о 17-летней Хеде Гойлабиевой, на которой — в обход запрета Рамзана Кадырова на браки с несовершеннолетними — захотел жениться 57-летний руководитель Ножай-Юртовского РОВД Чечни Нажуд Гучигов.
Еще один "борцун" нарисовался...Кроме как запретов их мозги с двумя извилинами выдать не могут. Ну правильно, запретить то легче, чем допустим, построить какой-нибудь оздоровительный или спортивный комплекс, чтобы дети могли занимать в них свое время (по доступной цене), а не пить ягу в подъезде.. Ведь на постройку нужны деньги, а их на дворец в Геленджике не хватает..
8.02.2021 15:10
- гость -
+++++
8.02.2021 15:10
- гость -
навальнист?
Запрет на алкоголь поддерживаю! А спортом можно заниматься и не в спортивных комплексах с затхлой атмосферой и скученностью. Нужно строить беговые и велодорожки, антивандальные уличные тренажёры и т.п.
15:29
Итальянец
Запрет на алкоголь поддерживаю!
--------
(непереводимая игра слов), ты не прав!