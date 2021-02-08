В России придумали новые ограничения для водки

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил сделать доступ к алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов сложнее. По его мнению, такой товар стоит запретить к продаже в обычных магазинах.

Как передает RT, свою идею Хамзаев направил в письме главе Минпромторга Денису Мантурову. Общественный деятель считает, что торговые площадки с крепким алкоголем исполняют рекламную функцию, а бутылки в том числе видят и дети, которые приходят с родителями за покупками.

По этой причине право на торговлю крепким алкоголем следует оставить только для специализированных магазинов, отмечает член Общественной палаты.

Напомним, Хамзаев возглавляет движение "Трезвая Россия" и регулярно выступает против алкоголя в той или иной форме. В декабре он предложил запретить детское шампанское как пропаганду алкоголизма среди несовершеннолетних, в ноябре – продажу спиртного 1 и 2 января, а в сентябре и вовсе ограничить реализацию алкоголя во время новогодних праздников.