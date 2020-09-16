Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Общественник подчеркнул, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодний период вырастает в стране почти вдвое, и единственный способ с этим бороться – ужесточить правила продажи спиртного в эти дни.
Так, Хамзаев предложил главе Минздрава совместно с региональными властями ограничить торговлю алкоголем в новогодние праздники четырьмя часами в день – с 14:00 до 18:00. По его словам, такая мера поспособствует снижению общего числа отравлений, смертей и преступлений.
Комментарии
Лучше от алкоголя чем от вашего долбанного вируса. Один фиг истрибите население, пусть мы сами выберем как. Совсем обнаглели. единственный праздник нормальный в стране остался с традициями - хотят забрать у народа.
А кто на новогодних праздниках алкоголь покупает? Все же заранее затариваются.
Лучше бы следили за качеством синьки, а то продают официально полное .... И не будут они на НГ сокращать часы продажи, такие барыши мимо кормушки пролетят.
Неужели мы страна дураков в думе.
Не нужно волноваться. В России уже действует "сухой закон". Управлять транспортом в любом алкогольном опьянении нельзя. И ни один водитель от этого не умер))))))
Челобитную ему бы оформить!
Идиотизм в квадрате. Это какие очереди будут с 14 до 18 часов. Он хорошо подумал?
Каждый год одно и то же
16.09.2020 18:32
-гость-
Я надеюсь, про очереди- это сарказм.