Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Общественник подчеркнул, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодний период вырастает в стране почти вдвое, и единственный способ с этим бороться – ужесточить правила продажи спиртного в эти дни.

Так, Хамзаев предложил главе Минздрава совместно с региональными властями ограничить торговлю алкоголем в новогодние праздники четырьмя часами в день – с 14:00 до 18:00. По его словам, такая мера поспособствует снижению общего числа отравлений, смертей и преступлений.