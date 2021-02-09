Алтайские строители добились отмены абсурдных сейсмических норм. Но это еще не победа

Алтайские строители убедили федеральный Минстрой в абсурдности новых норм сейсмичности: чиновники признали ошибку, отменили новые правила и вернули старые. Теперь многоэтажные дома в Барнауле будут вновь возводить с учетом возможных землетрясений в 6 баллов, а не 7 и 8, как того требовал новый (и уже недействующий) документ. Казалось бы – это победа. Но выяснилось, что Минстрой "забыл" о школах, детсадах, больницах, и их по-прежнему нужно возводить сверхпрочными. Amic.ru узнал, что намерены делать девелоперы и почему они настаивают на проведении геологических исследований в Барнауле.

Избирательная отмена

Новые правила строительства отменили так же внезапно, как и приняли. Ровно полгода (с августа 2020 по январь 2021-го) строительное сообщество доказывало, что повышение сейсмичности для Барнаула, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска и многих районов Алтайского края – это бред. По словам экспертов, ученые, которые составляли документ, не учли геологическое строение региона.

Еще в начале 2000-х в крае провели масштабное изучение сейсмической активности. В разгар исследований и грянуло "Чуйское" землетрясение. Но благодаря ему ученые зафиксировали, что даже самые серьезные подземные толчки Барнаулу не страшны. А значит, нет необходимости возводить и здания повышенной прочности.

В итоге 29 января 2021 года министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин подписал приказ, который отменил повышенные требования к сейсмической безопасности зданий. Правда, в документе есть одно "упущение".

"Постановление Минстроя отменило новые правила строительства. Однако сейсмика возвращается к прежним нормам только в части жилого домостроения, а что касается соцкультбыта (школы, детсады, поликлиники и т.д., – прим. ред.), то она остается на уровне 7 и 8 баллов", – объясняет исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Чем вызван такой избирательный подход, эксперты не понимают. Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин сообщил amic.ru: регион будет добиваться, чтобы старые нормы вернули и для социальных объектов.

"Потому что это удорожание строительства – это удар по экономике. Совместно со строителями мы уже направили письмо на имя Климина (зампредседателя правительства Алтайского края, – прим. ред.), в наш Минстрой с предложением вернуть выбор карт по соцкультбыту на усмотрение заказчика, как это раньше было", – говорит Мишустин.

Идти до "победного"

Строители не сомневаются, что смогут убедить Минстрой и в этот раз. Но, по их мнению, кардинально проблему это не решит: с 90-х годов нормативную сейсмичность в России меняли несколько раз: в 1997, 2015 и 2020 годах, когда принимали карты ОСР. Поэтому эксперты опасаются, что через несколько лет "федералы" вновь поднимут сейсмику для Алтайского края. Полностью закрыть вопрос можно только с помощью детального сейсмического районирования (ДСР).

"Мы предлагаем участвовать в комиссии, которая создана при комитете по сейсмике (Российский национальный комитет по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и комплексной сейсмической безопасности, – прим. ред.). Это международная структура, туда, например, Казахстан входит. Мы предлагаем, чтобы Алтайский край подключился к работе комиссии с последующим проведением детального сейсмического районирования", – отмечает Александр Мишустин.

При этом Мишустин уверен, что проводить исследования должны местные специалисты, так как московским доверия нет – они уже составили карту ОСР-2016, "не выходя из кабинета".

"Нужно, чтобы наши геологи занимались, были привлечены наши девелоперы и подрядчики. Так мы будем видеть и понимать, как проходит ДСР. Да, наверное, перед повышением сейсмики в 2020 году проводились какие-то работы, где-то в Москве академия наук какими-то данными пользовалась. Но с нашим сообществом – ни с геологами, ни с застройщиками – не общались. Все сделали заочно и выдали результат. Кстати, недавно выяснилось, что техническое задание на изменение сейсмики никто не утверждал: ученые по своей инициативе провели работу и "протолкнули" ее через правительство", – отмечает Мишустин.

Специалисты Алтайского треста инженерно-строительных изысканий (АлтайТИСИз) сообщили amic.ru, что не видят проблем для проведения ДСР: в Алтайском крае существуют проектные институты, которые занимаются изысканиями, есть специалисты, лаборатория. Вопрос только в финансировании.

"Инициатива должна быть от правительства Алтайского края, Минстроя РФ. Требуется подготовить техническое задание, проработать механизм финансирования, объявить аукцион или тендер, заключить договоры", – объясняет руководитель АлтайТИСИз Евгений Горлов.

По его оценкам, на исследование Барнаула может уйти от нескольких месяцев до полутора лет.

Почему Барнаулу не нужны здания повышенной прочности?

Потому что строительство зданий повышенной прочности (рассчитанные на 7 и 8 баллов землетрясения) нужно возводить по особым технологиям. А это значит, что себестоимость строительства выросла бы как минимум на 30% (по подсчетам застройщиков, – прим. ред.). Учитывая уровень зарплат в нашем регионе, количество покупателей на такие квартиры могло резко сократиться.

Кроме того, новые правила значительно ограничивали этажность зданий в Барнауле. Так, панельные дома нельзя было бы строить выше 18 этажей без дополнительных усилений. Каркасно-монолитные здания – выше 16 этажей, а для кирпичных домов разрешенная высота составляла бы всего 5-6 этажей.

Под ударом оказались и производители стройматериалов: им пришлось бы пересматривать технологии, менять оборудование, чтобы производить материал, соответствующий новым нормам. Так как средства на модернизацию и переоснащение есть далеко не у каждой компании, без работы могли остаться тысячи жителей региона.

Ну а поскольку, по уверениям ученых, сильные землетрясения Барнаулу не грозят, то все эти затраты оказались бы бесполезными.