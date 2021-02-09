Алтайские дорожники работают на федеральных трассах в усиленном режиме

На федеральных трассах Алтайского края Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном, Барнаул – Рубцовск и на Чуйском тракте во вторник, 9 февраля, работают 198 специализированных машин. Они расчищают и обрабатывают дорожное покрытие противогололедными материалами.

Обстановку на трассах осложнили прошедшие дождь и мокрый снег. За минувшую ночь дорожники израсходовали около 814 тонн противогололедных материалов.

Напомним, на 9 февраля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. При этом циклон смещается в сторону Республики Алтай. Там дорожники вывели на линию 130 единиц техники, чтобы провести превентивную обработку дорожного покрытия. В случае необходимости количество техники увеличат.