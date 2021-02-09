В России предложили установить минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) предложил установить минимальную розничную цену пива. С данной инициативой организация обратилась к правительству и лично министру финансов Антону Силуанову.

Как пишет пишет "Коммерсантъ", в направленном главе Минфина письме говорится о "нездоровой ситуации" на рынке отечественного пива. Крупные производители активно снижают цены в борьбе за рост продаж, из-за чего мелким и средним компаниям приходится нести убытки.

Организация предлагает установить минимальную розничную цену за один литр пива в банке или стеклянной бутылке на уровне 110 рублей и на уровне 90 рублей за литр пива в пластиковой таре. При продаже на розлив минимальная стоимость должна находиться на уровне 85 рублей за литр.

Против предложения уже выступила комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей. По их мнению, она носит нерыночный характер и ведет к "разрушению здоровой конкуренции". При этом в организации отметили, что в последние годы пиво стабильно дорожало из-за повышения акцизов, а минимальная розничная цена нарушит право компаний на гибкость проводимой ценовой политики.

Ранее с предложением ограничить доступ к крепким алкогольным напиткам выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. По его мнению, властям стоит запретить продажу алкогольных напитков крепче 15 градусов в обычных магазинах.