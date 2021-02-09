Иностранца осудят в Рубцовске за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Следственный комитет передал в суд уголовное дело против жителя Республики Казахстан, который попытался дать взятку сотруднику ДПС. Мужчина решил откупиться от правоохранителя после нарушения правил дорожного движения в Рубцовске.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в январе 2021 года полицейские остановили автомобиль и пригласили водителя в патрульную машину для составления административного протокола.

Там иностранец попытался дать взятку и положил деньги на панель между водительским и пассажирским сидением, попросив его не документировать обстоятельства правонарушения, однако сотрудник отказался.

Следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд для рассмотрение по существу.