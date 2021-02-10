Coca-Cola переходит на бутылки из переработанного пластика

Компания Coca-Cola объявила о решении использовать для продажи напитков на территории США бутылки из переработанного пластика. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители корпорации отметили, что подобное решение позволит сократить использование нового пластика на 20% по сравнению с 2018 годом (данные по Северной Америке). Обновленная тара войдет в обиход уже в 2021 году. В феврале новую партию можно будет купить на северо-востоке США, в конце года – во Флориде и Калифорнии, а после ее запустят по всей стране.

Также в компании отметили, что к 2022 году изменится упаковка напитка Sprite. Она станет прозрачной.