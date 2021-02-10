Шестерых водителей оштрафовали за забастовку против нечищеных улиц Бийска

Сотрудники полиции составили шесть административных протоколов против водителей общественного транспорта, которые 5 февраля устроили краткосрочную забастовку против нечищеных дорог в Бийске. По словам одного из оштрафованных, правоохранители также пытались привлечь его к ответственности за участие в несанкционированной протестной акции, однако в итоге изменили свое решение.

Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю, четверых водителей привлекли ст. 12.19 КоАП РФ ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств"), так как их техника стояла на пешеходном переходе. Еще двух – по ст. 20.18 КоАП РФ ("Блокирование транспортных коммуникаций").

Один из водителей рассказал агентству, что его хотели привлечь к ответственности за участие в несанкционированной протестной акции, однако после рассказа о том, что его автомобиль просто застрял в снегу, из состава правонарушения исключили "политическую составляющую".

При этом собеседник отметил, что после забастовки городские службы действительно стали тщательней чистить улицы, хоть при этом водители и понимают, что у коммунальщиков не хватит ресурсов, чтобы идеально вычистить от снега весь город.

Напомним, что 5 февраля водители автобусов остановили свою работу на два часа, собравшись в районе остановки "Кристалл", чтобы выразить протест по поводу качества очистки дорог. Они заявили, что это сильно затрудняет работу и ухудшает качество перевозки пассажиров.

Позднее на место приехал глава Бийска Александр Студеникин. Мэр выслушал жалобы протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки". Как уточнили в официальном сообществе города, "градоначальник потребовал от дорожных служб впредь вовремя проводить все необходимые работы".

6 февраля прокуратура Бийска начала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку работе местных властей и подрядчиков, которые отвечают за очистку снега дорожной сети.