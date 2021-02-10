Серийный алтайский насильник-следователь сбежал из тюрьмы

8 февраля из центральной тюрьмы Никосии на Кипре сбежал алтайский маньяк Александр Сатлаев. Об этом сообщают местные СМИ.

Салтаев совершил побег около 18:00 по местному времени. Правоохранители занимаются поисками беглеца.

Напомним, в ночь на 4 августа в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день. Им оказался бывший старший следователь из Горно-Алтайска Сатлаев. Изначально бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Салтаева Судили за причастность к 11 изнасилованиям

В 2019 году он вышел на свободу, и почти сразу совершил нападение на женщину. Суд приговорил его к четырем годам колонии.